Ilie Bolojan, despre folosirea demisiei ca formă de presiune în coaliție: „Dacă doar mimăm, ne întoarcem la dificultăţi”

Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a respins ideea că ar folosi amenințarea cu demisia ca formă de presiune și a afirmat că responsabilitatea unui lider politic este să ducă la capăt proiectele începute. El a subliniat că reformele nu se pot face cu ochii la sondaje și că un premier are nevoie de autoritate și sprijin în cadrul coaliției pentru a-și putea exercita mandatul, informează News.ro.

Întrebat marți seară, la Antena3, dacă amenințarea cu demisia este un factor de presiune în coaliție, Bolojan a respins acest lucru.

„Nu folosesc demisia ca formă de presiune, nu am făcut-o niciodată. Dar, în momentul în care ocupi o funcție publică și știi ce trebuie făcut, știi și care este planul pe care trebuie să îl duci la capăt, pe baza căruia ai acceptat funcția, este o dovadă de responsabilitate să insiști să se facă lucrurile așa cum trebuie. Altfel, dacă doar mimăm ca în alte perioade, nu facem decât să ne întoarcem la dificultăți”, a afirmat premierul.

El a subliniat că nu a utilizat tema demisiei sale în mod repetitiv.

„Mi se pare un act de responsabilitate să îți asumi să duci la capăt un proiect dacă îl poți duce”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat și că reformele nu pot fi făcute cu ochii la sondaje de opinie și că autoritatea unui lider de coaliție este esențială pentru exercitarea mandatului.

„Am înțeles că nu poți să faci reforme uitându-te în același timp în permanență la sondaje, gândindu-te că faci acțiuni de imagine. Pentru că nu rezolvi nici reformele, nu rezolvi nici imaginea. În ceea ce privește soliditatea coaliției, dacă un premier, indiferent cine este el, nu are autoritate și nu are susținere, el nu își poate exercita mandatul (...) Pentru un om care este pe o funcție publică, autoritatea este un instrument de lucru. Când nu mai are autoritate, el nu mai poate livra”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă este pusă în discuție autoritatea sa, premierul a răspuns: „Nu e pusă în discuție, dar, dacă lucrezi la știrbirea autorității unui om de decizie, acel guvern nu va putea livra și nu ajută pe nimeni”.

Solicitat să precizeze dacă vreun partid din coaliție încearcă să îi submineze autoritatea, Bolojan a răspuns: „Analizați ceea ce se întâmplă”.

„Analizați ceea ce se întâmplă și, în mod cert, ca această coaliție să dea rezultate pentru România, să existe o perspectivă care cu siguranță există, dacă ne facem datoria, atunci e nevoie de respect între parteneri, este nevoie de înțelegere și de o anumită soliditate (...). În momentul în care nu poți să faci ceea ce trebuie și vezi că lucrurile nu merg bine, eu cred că a-ți asuma public această situație este un act de responsabilitate și de normalitate, fiind conștient de ceea ce înseamnă stabilitatea funcției de premier în România și mai ales contextul actual”, a adăugat Ilie Bolojan.

Declarațiile vin în contextul celui mai recent barometru INSCOP Research, realizat în perioada 1–9 septembrie 2025, potrivit căruia AUR conduce detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, cu 40,8%, urmat de PSD (17,9%), PNL (15,2%) și USR (12,8%).

Susținerea pentru coaliția de guvernare (PSD-PNL-USR-UDMR) este de 49,9%, în timp ce partidele de opoziție (AUR-POT-S.O.S România) cumulează 46,9%.

Editor : Ș.A.

