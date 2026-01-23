Ilie Bolojan a vorbit vineri seara, în exclusivitate la Digi24, despre gestul lui George Simion făcut în America, atunci când a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul Statelor Unite ale Americii. Premierul a spus că „fiecare om politic face ceea ce consideră”, dar „e totuși prea mult” să fie judecat pentru trădare națională.

„Eu am mai fost întrebat astăzi despre acest gest și am spus că nu-l comentez. Fiecare om politic face ceea ce consideră, cum se comportă. Revin. Fiecare om politic răspunde pentru ceea ce face. Eu am spus și în prima parte a zilei, cred că trebuie să ne gândim ca români, dacă cineva ar fi făcut un gest legat de harta României, dacă s-ar fi simțit bine gândindu-ne la situații în care România a avut probleme teritoriale. Să nu uităm ce s-a întâmplat înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, și așa mai departe. Deci e decizia dânsului”, a afirmat Bolojan la Digi24.

„Fiecare om, v-am spus, politic, se comportă cum crede de cuviință. Eu încerc să fiu obiectiv. Nu cred că este un gest care are o conotație de natură penală sau de altă natură. De foarte multe ori se fac comisii de anchetă, se face politică.

Întrebat dacă George Simion ar trebui să fie judecat pentru trădare națională, premierul a răspuns fără echivoc: „Cred că e totuși prea mult”.

