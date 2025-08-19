Ilie Bolojan, despre investițiile din PNRR: Clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, în deschiderea şedinţei de Guvern, că autoritățile vor clarifica în următoarele două săptămâni proiectele prin PNRR care vor primi finanțare, iar apoi, printr-o altă ordonanţă, vor reglementa asigurarea fondurilor. Este vorba despre proiecte care sunt începute atât de autorităţile locale, cât şi prin ministere, care să poată fi încheiate până în a doua jumătate anului viitor.

„În ceea ce priveşte primul punct, ordonanţa de urgenţă privind fondurile din PNRR, suntem în situaţia în care, prin această ordonanţă, clarificăm în următoarele două săptămâni proiectele care vor rămâne în program şi, după clarificarea tuturor aspectelor care ţin de aceste proiecte, printr-o altă ordonanţă care va fi publicată, vom reglementa asigurarea finanţărilor şi a fluxurilor financiare, în aşa fel încât cea mai mare parte a acestor proiecte care sunt începute atât prin autorităţile locale, dar şi prin ministere, să poată fi continuate şi până în a doua jumătate anului viitor să închidem aceste proiecte”, a spus Bolojan.

O altă urgență „sunt cele două proiecte de hotărâri de guvern care prevăd acordarea de ajutoare în urma calamităţilor, atât pe componenta de reabilitarea infrastructurii publice afectate în judeţul Maramureş, cât şi pe sprijinerea directă a familiilor a căror locuinţe au fost afectate de inundaţiile de la sfârşitul lunii iulie, în judeţele Neamţ şi Suceava”, a mai spus premierul.

Bolojan a precizat că, după publicarea hotărârii, urmează să înceapă demersurile împreună cu Ministerul Muncii pentru distribuirea acestor sume, în aşa fel încât oamenii să-și poată repara casele afectate de inundații.

