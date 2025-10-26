Ilie Bolojan, despre legea pensiilor magistraților: „Nu știu ce surse are Grindeanu, proiectul a respectat practica CCR”

Întrebat dacă știe că legea pensiilor magistraților, ar fi urmat să fie respinsă la CCR și pe fond, conform lui Sorin Grindeanu, care a citat „surse” din interiorul curții, premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seară, la Digi24, că nu are cunoștință de sursele președintelui interimar PSD și că legea a fost construită respectând practicile din domeniu.

„Eu nu știu ce fel de surse a folosit. La ce s-a referit domnul Grindeanu”, a precizat premierul. „Eu știu un lucru pe care am încercat să-l respect, având în vedere deciziile în cascadă ale Curții Constituționale pe această speță. Proiectul care a fost realizat a căutat să respecte practica pe care curtea a generat-o în acest domeniu, urmărind câteva lucruri esențiale. Aceste lucruri esențiale țin de pensionarea la o vârstă normală, deci nu la 48-50 de ani, la 65 de ani. Acest un al 2-lea element esențial ține de stabilirea unei pensii care este la nivelul maxim european, deci nu 100% din ultimul salariu, ci maxim 70% nicăieri în Europa nu există o pensie mai mare. Acestea sunt elemente esențiale și am acordat o perioadă rezonabilă de tranziție”.

„Nu poți să acorzi cum era data trecută, o pensie de 100% (așa era legea) și o perioadă de tranziție, de creștere a vârstei până la 65 de ani, pentru că se finaliza în 2063, adică erau niște termene aberante care n-au nicio legătură cu realitatea noastră economică și cu suportabilitatea socială. Prin urmare, am procedat, spun și acuma corect și sigur”, a subliniat Bolojan.

Premierul a mai spus că pe bună dreptate această situație „creează o stare de frustrare pe bună dreptate”, de nedreptate, și că percepția este aceea de menținere a unor privilegii.

Editor : Sebastian Eduard