Exclusiv Ilie Bolojan, despre măsurile din educaţie şi reducerea cheltuielilor: „S-a prezis că o să fie un dezastru"

Data publicării:
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că măsurile privind creşterea normei didactice cu două ore nu au dus la un „dezastru” în sistemul de învăţământ, aşa cum s-a prezis, ci la economii importante. El a precizat că peste 98% dintre profesori şi-au găsit ore în şcoala unde predau, iar numărul suplinitorilor a scăzut. Şeful Guvernului a subliniat că salariile nu au fost reduse, dar că reducerea cheltuielilor este necesară şi trebuie aplicată nu doar în administraţia locală, ci şi în fiecare minister şi instituţie centrală.

„Atunci când faci o reducere de cheltuieli, indiferent cum faci lucrurile, nu eşti aplaudat. Nicio reducere de cheltuieli nu se va face cu aplauze. Vă rog să vă gândiţi, de exemplu, în educaţie. Am crescut norma didactică cu două ore. Asta a avut ca efect, la 150.000 de titulari în sistemul de învăţământ preuniversitar, desfiinţarea a 15.000 de posturi care erau la plata cu ora, din cele 30.000 de posturi, cât erau în total la plata cu ora, şi a însemnat, deci, o economie importantă”, a spus Ilie Bolojan, la Digi24.

Şeful Executivului a arătat că „s-a prezis că o să fie un dezastru în tot sistemul de învăţământ, că nu o să se găsească cele două ore şi s-a dovedit că peste 98% din titulari, care au trebuit să primească ore suplimentare, au găsit ore în şcoala în care predau”.

„Sigur că nu-i comod să te muţi, poate, să predai la două şcoli, dar nu ai ce să faci în astfel de situaţii şi nici această măsură n-a fost, pe bună dreptate, din partea dascălilor, primită cu aplauze, dar nici nu s-a surpat sistemul de educaţie”, a spus premierul.

El a precizat că salariile nu au fost reduse. „Salariile nu au fost reduse, dar este adevărat că la plata cu ora sau cei care erau în jurul directorului, care primeau plata cu ora, inclusiv directorii îşi făceau nişte venituri suplimentare, pentru că era plătită la un preţ mai mare decât ora normală, sau erau suplinitori. Acum, într-adevăr, sunt mai puţini suplinitori în sistemul de învăţământ. Aceasta este realitatea”, a explicat el.

Premierul a subliniat că şi în administraţie, atunci când faci reduceri, n-ai cum să te aplaude toată lumea.

„Dacă nu le facem, v-am spus, nu numai în administraţia locală, acum era acest pachet pentru administraţia locală – trebuie să le facem în fiecare minister, în fiecare autoritate centrală, pentru că, altfel, banii pe care îi încasăm îi risipim în continuare”, a menţionat el.

