Ilie Bolojan, despre momentul în care George Simion taie tortul în forma Groenlandei: „Nici nouă nu ne-ar fi picat bine”

Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a avut o primă reacție după ce președintele AUR, George Simion, aflat la Washington, a tăiat un tort în forma Groenlandei, acoperit cu steagul SUA.

„Nu aș vrea să comentez neapărat astfel de scene. Fiecare om politic face ceea ce crede de cuviință, dar mă gândesc, ca român, că nici nouă nu ne-ar fi picat bine dacă am fi văzut harta României tăindu-se din ea bucăți”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, în cadrul unui interviu pentru Radio România Actualități. 

George Simion a tăiat un tort în forma Groenlandei acoperit cu steagul Statelor Unite, potrivit unui videoclip postat pe rețelele sociale. Președintele AUR a fost la Trump Kennedy Art Center, în Washington, unde a primit de la Republican for National Renewal premiul pentru activitatea sa în apărarea libertății de exprimare și a democrației în Europa.

În imaginile video apărute marți, puteau fi observați și mai mulți membri ai Congresului american. Înainte de a tăia felia de tort, Simion i-a spus unuia dintre participanți, care este din Groenlanda, că „vom fi acolo pentru toți oamenii liberi din lume”.

