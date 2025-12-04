Live TV

Ilie Bolojan, despre moțiunea de cenzură care va fi depusă vineri: Se va testa susţinerea de care se bucură guvernul

ilie bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce Opoziţia a anunţat că a strâns semnăturile necesare pentru depunerea unei moţiuni de cenzură, că în condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează în Austria, despre faptul că Opoziţia a strâns suficiente semnături pentru depunerea unei moţiuni de cenzură împotriva guvernului şi ce şanse dă unui astfel de demers.

„În condiţiile în care se depune o moţiune de cenzură, se derulează procedura parlamentară şi se va testa atunci susţinerea de care se bucură guvernul”, a spus premierul Ilie Bolojan, la Viena, potrivit News.ro.

Opoziţia pregăteşte o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, anunţul fiind făcut de senatorul grupului Pace - Întâi România, Ninel Peia.

Moţiunea se intitulează „România Nu Este de Vânzare - Un Guvern fără USR”. Acesta a declarat pentru News.ro că iniţiatorii au deja 119 semnături şi moţiunea va fi depusă vineri, 5 decembrie.

Moțiune de cenzură împotriva Guvernului, opoziția anunță că a strâns semnăturile. Grindeanu spune ce vor face parlamentarii PSD

