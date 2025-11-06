Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan, despre pachetele privind pensiile magistraților și reforma în administrație: Sper să rezolvăm până la sfârşitul lunii

Data publicării:
ilie bolojan
Premierul Ilie Bolojan Foto: Captură Digi24
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24, că adoptarea măsurilor de reformă în ceea ce privește pensiile magistraților și reforma în administrația locală și centrală „este o necesitate” și că, până la sfârșitul acestei luni, speră ca aceste pachete să fie rezolvate. „Nu ne mai putem permite cheltuieli care nu se justifică,” a precizat premierul.

„Adoptarea acestor pachete este o necesitate dacă vrem ca anul viitor să ne reducem cheltuielile, deci să ne încadrăm într-o țintă de buget care să se apropie de 6% pentru a recâștiga încrederea, în așa fel încât să ne scădem dobânzile la care ne împrumutăm, pentru că dacă nu ne reducem dobânzile la care ne împrumutăm, gândiți-vă că anul viitor vom plăti dobânzi care se ridică la aproximativ 60 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă 3% din PIB. Deci, din tot ce avem ca deficit, practic, aproape jumătate reprezintă doar costul dobânzilor. Este un buget enorm. Pentru a reduce aceste dobânzi trebuie să dăm senzația, nu doar s-o dăm și chiar s-o facem, că suntem o țară bine administrată, că nu ne risipim banii. Cei pe care îi încasăm trebuie să-i încasăm. Iar aceste pachete sunt obligatorii de adoptat,” a declarat pentru Digi24 Ilie Bolojan.

Niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, spune premierul, motiv pentru care discuțiile referitoare la reforma administrației publice s-au lungit.

„Niciodată restructurările nu se fac cu aplauze”

„Și eu sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete, în sensul în care reforma administrației publice locale și centrale este și ea o necesitate. Am avansat în toată această perioadă, e adevărat că discuțiile s-au lungit, că niciodată restructurările nu se fac cu aplauze, nici la scară mică, nici la scară mare, dar sper că în perioada următoare vom ajunge la o soluție în așa fel încât, înainte de aprobarea bugetului, să avem pachetul pe administrație adoptat. Dacă nu adoptăm pachetul pe administrație, practic bugetul nu va putea fi construit în mod sănătos pe anul viitor, pentru că el se bazează pe legile care sunt în vigoare. Ori, nu ne mai putem permite să finanțăm în măsura în care am finanțat până acuma cheltuieli care nu se justifică nici în administrația centrală, nici în cea locală,” explică premierul.

„La fel este și cu cele două proiecte care practic în momentul de față sunt blocate prin deciziile Curții Constituționale. Este un pachet fiscal, unde înțeleg că două din articole au fost declarate neconstituționale. Vom aștepta motivarea, sper că în zilele următoare să apară, în așa fel încât atât pe pachetul fiscal, cât și pe pachetul pe magistrați să putem lua niște decizii și să revenim pentru a fi adoptate. Ele au atât efecte care țin de încasarea veniturilor la buget, dar și efecte de echitate socială, de minimă echitate socială,” a adăugat Bolojan. 

„Pachetul pentru administrație nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului”

Întrebat dacă își asumă răspunderea din nou pe aceste pachete, după ce vor fi modificate, premierul a precizat că pachetul pentru administrație nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului.

„Unul dintre ele, cel puțin cel fiscal, poate fi adoptat printr-o procedură parlamentară rapidă. Din punctul meu de vedere, pachetul pentru administrație nu poate fi trecut decât prin angajarea răspunderii Guvernului, pentru că este un pachet complex, cu foarte multe propuneri care, dacă nu rămân într-o formă coerentă, este afectată reforma în administrație. El nu înseamnă doar reduceri de personal, înseamnă foarte multe alte lucruri: creșterea capacității administrației de a-și încasa impozitele, transferuri de competențe, de responsabilități, transformarea ei într-una eficientă, în serviciul cetățeanului. Iar pachetul pe magistrați, vom lua o decizie într-o săptămână, maxim două, vizavi de cum va trece, dar el este o necesitate și trebuie să facem asta,” a declarat premierul.

