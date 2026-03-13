Live TV

Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca România să depoziteze gaze naturale în Ucraina : „Ne putem ajuta unii pe alţii”

Data publicării:
Foto care are un caracter ilustrativ. Shutterstock

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, întrebat de ce România ar alege Ucraina pentru a depozita gaze naturale, în contexul exploatării resurselor Neptun Deep din Marea Neagră, că interconectarea reţelelor de energie electrică şi de gaz cu ţările din regiune este importantă pentru susţinerea reciprocă în caz de crize.

„Nu înseamnă că, dacă Ucraina sau o altă ţară are capacitate de depozitare, România va depozita gazele în ţara respectivă. Înseamnă că există această posibilitate, suntem în această parte de Europă în care, atunci când putem, ţările din această parte de Europă, pentru a ne asigura rezervele de combustibil, pentru a ne asigura surse de alimentare diverse, trebuie să colaborăm atât pe zona de interconectări - magistrale de gaz, magistrale de reţele electrice de mare putere, zone de stocare, în aşa fel ca atunci când este cazul să ne putem ajuta unii pe alţii”, a spus Ilie Bolojan, în timpul unei vizite în Bihor.

El a declarat că între toate ţările din regiune există sisteme de interconectare, iar cele cu Ucraina şi Serbia au fost dezvoltate mai mult în perioada comunistă, dar trebuie să se lucreze la îmbunătăţirea conectării pe relaţia Ungaria - Austria, pe componenta de electricitate.

„Iar pe partea de gaz, sunt gâtuiri pe coridorul vertical Nord-Sud, în zona Bulgariei, unde mai trebuie crescută capacitatea, în aşa fel încât aceste ţări să aibă posibilitatea de interconectare şi să ne susţinem unii pe alţii în situaţii de criză”, a mai explicat premierul Bolojan.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat marți, la București, parteneriatul strategic România - Ucraina, care vizează inclusiv cooperarea în domeniul energiei.

Concret, acest punct prevede ca cei doi lideri să „exploreze posibilitatea” de a folosi facilitățile de stocare de gaz ale Ucrainei pentru a depozita gazul extras din perimetrul Neptun Deep.

„(n.r. Președinții celor două țări au decis) să exploreze posibilitatea de a folosi instalațiile subterane de stocare a gazului pentru a stoca gazul care trece prin Coridorul Vertical de Gaz, precum și gazul extras din producția viitoare din perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră, ceea ce va acoperi nevoile Ucrainei de gaz și va asigura depozitarea în siguranță”, este o traducere a punctului inclus în documentul citat.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

