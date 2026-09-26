Ilie Bolojan, despre programul de guvernare al lui Siegfried Mureșan: „Continuă reformele începute”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, premier interimar, a declarat sâmbătă că programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan continuă reformele începute şi pune accent pe modernizarea României, creşterea economică şi responsabilitatea faţă de finanţele publice.

„Premierul desemnat Siegfried Mureşan a depus astăzi în Parlamentul României programul de guvernare şi lista miniştrilor. Este un program care continuă reformele începute şi pune accent pe modernizarea României, creşterea economică şi responsabilitatea faţă de finanţele publice”, a scris pe Facebook premierul interimar, Ilie Bolojan.

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Premierul desemnat Siegfried Mureşan a vorbit sâmbătă despre viziunea pe care o are pentru România, afirmând că statul trebuie să lucreze pentru oameni.

„Avem o viziune clară pentru România:

O Românie modernă, în care oamenii pierd mai puţin timp cu birocraţia şi primesc servicii publice de calitate.

O Românie prosperă, în care munca le permite oamenilor să trăiască mai bine, nu doar să-şi acopere cheltuielile de la o lună la alta.

O Românie dreaptă, în care legea este aceeaşi pentru toţi, indiferent de funcţie sau de relaţii.

O Românie sigură, care îşi apără cetăţenii şi rămâne un partener de încredere în Uniunea Europeană şi în NATO”, a scris el pe Facebook.

El a precizat că săptămâna viitoare încep audierile miniştrilor propuşi, apoi se merge în faţa Parlamentului pentru votul de încredere. „Suntem pregătiţi să ne susţinem programul şi să ne asumăm responsabilitatea guvernării”, a transmis Mureşan.

Editor : M.I.