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Ilie Bolojan, despre propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „E atașat valorilor europene și reprezintă o soluție”

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Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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PNL, USR şi UDMR au hotărât să-l propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, considerând că reprezintă o soluţie pentru România în aşa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare, a declarat, vineri, preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

„Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR, pentru că, în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier”, a declarat Bolojan, la sediul PNL.

Citește și: Cine este Siegfried Mureşan, propunerea de premier a PNL, USR și UDMR

„Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în privința gestionării fondurilor europene și a bugetelor mari de investiții. Este un profesionist care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și reprezintă o soluție pentru România în actuala perioadă”, a mai completat Bolojan.

Acesta a precizat și că propunerea „vine să ofere soluții, astfel încât să se poată ajunge la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare”. 

„PNL a încheiat o ședință a Biroului Politic Național, în care a votat sprijinul pentru această propunere”, a mai afirmat Ilie Bolojan. 

Citește și: Prima reacție a lui Siegfried Mureșan, nominalizat prim-ministru de PNL-USR și UDMR: „Nu orice Guvern este bun pentru România”

Editor : C.S.

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