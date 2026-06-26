Ilie Bolojan, despre propunerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier: „E atașat valorilor europene și reprezintă o soluție”

PNL, USR şi UDMR au hotărât să-l propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, considerând că reprezintă o soluţie pentru România în aşa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare, a declarat, vineri, preşedintele PNL, Ilie Bolojan.

„Vreau să mulțumesc colegilor care reprezintă astăzi USR și UDMR, pentru că, în baza discuțiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susținem pe domnul Siegfried Mureșan ca propunere de premier”, a declarat Bolojan, la sediul PNL.

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„Este o propunere care se bazează pe experiența dânsului în privința gestionării fondurilor europene și a bugetelor mari de investiții. Este un profesionist care a dovedit în acești ani că este atașat valorilor europene și reprezintă o soluție pentru România în actuala perioadă”, a mai completat Bolojan.

Acesta a precizat și că propunerea „vine să ofere soluții, astfel încât să se poată ajunge la un acord care să ne permită instalarea unui guvern în perioada următoare”.

„PNL a încheiat o ședință a Biroului Politic Național, în care a votat sprijinul pentru această propunere”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

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Editor : C.S.