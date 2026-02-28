Live TV

Ilie Bolojan, despre războiul din Orientul Mijlociu: „Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român”

INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan afirmă, sâmbătă seară, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu, că prioritatea autorităţilor este siguranţa fiecărui cetăţean român.

„Mă aflu în contact şi sunt informat permanent de Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de ambasadele şi consulatele României din regiune, în contextul situaţiei de securitate din Orientul Mijlociu. Înţelegem îngrijorarea românilor aflaţi în zonă şi a familiilor lor din ţară. Prioritatea noastră este siguranţa fiecărui cetăţean român. Personalul diplomatic şi consular este mobilizat şi pregătit să ofere asistenţă tuturor celor care au nevoie de sprijin”, a scris Bolojan, într-un mesaj pe X.

Premierul recomandă tuturor românilor aflaţi în regiune să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, să evite deplasările care nu sunt esenţiale şi să ia legătura cu ambasadele sau consulatele României pentru a-şi notifica prezenţa şi a primi sprijin.

„Suntem alături de românii afectaţi de această situaţie şi vom continua să monitorizăm evoluţiile. Susţinem eforturile de asigurare a stabilităţii şi a securităţii în regiune şi reluarea demersurilor diplomatice”, transmite Ilie Bolojan.

Citește și: LIVE TEXT SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți. Netanyahu: Războiul va continua cât va fi nevoie

 

