Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a comentat pentru Digi24 reforma administrativ-teritorială propusă de PSD, precizând că „fără o analiză serioasă, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum care să acopere practic lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală”.

Reforma administrației din România este o necesitate, dar trebuie făcută serios, spune Ilie Bolojan.

„Ce constatăm: avem un anunț despre o posibilă reformă administrativă, dar fără să avem un proiect. Și gândiți-vă că în aceste zile practic se flutură în spațiul public declarații care sună într-un fel la Ministerul Administrației — comasări voluntare, sună altfel la sediul PSD — până la 1.500 de locuitori, până la 3.000 de locuitori și județele — și sună altfel la Guvern. Ori asta arată că nu poți să vii cu o problemă foarte serioasă, care este reforma în administrație și care trebuia făcută de foarte mulți ani, fără să vii cu un proiect care trebuie discutat serios. Pentru că de ce facem reformă? Nu doar ca să umplem spațiul public de discuții inutile. Facem reformă ca să avem cheltuieli mai puține cu administrația, pentru că e nevoie să reducem cheltuielile statului. Facem reformă pentru a avea servicii publice mai bune, pentru ca oamenii să aibă servicii publice mai bune, un acces mai bun la ele.

Și facem reforma administrației ca să avem condiții mai bune de dezvoltare. Dar asta presupune, de exemplu, că dacă doar lipești două comune sărace, credem că vom avea o comună bogată? Deci, fără o analiză serioasă care să stea la baza unei astfel de propuneri, totul nu este decât o discuție, o perdea de fum care să acopere practic lipsa de soluții și de acțiune guvernamentală, pentru că în afară de aceste discuții care, vedeți, nu au nimic concret — nici în discuțiile cu Asociația Municipiilor, nici în discuțiile cu Asociația Orașelor care au fost în aceste zile, nu s-a discutat absolut nimic concret —, deci nu te poți poziționa sau raporta doar la blufuri care au fost anunțate în spațiul public.

Dar PNL, dacă va veni o propunere cât se poate de serioasă, va discuta serios pe o astfel de propunere. Vom aduce contribuția noastră și vom susține reforma administrației din România care, v-am spus, este o necesitate. Dar ea trebuie făcută serios, trebuie discutată cât se poate de clar, în așa fel încât să vii cu lucruri care sunt fezabile. Altfel, dacă sunt doar calcule pe cine salvăm, cum facem asta, n-am făcut nimic”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi24.

PSD, în toate lunile de guvernare, în guvernul pe care l-a condus, a făcut tot ce a fost posibil ca reducerea de cheltuieli în administrație să fie amânate, susține Ilie Bolojan.

„Există analize făcute de specialiști care arată care sunt formulele care pot fi luate în calcul, dar pentru aceste formule, mai multe variante, trebuie purtată o discuție ca să facem masa parlamentară necesară ca un astfel de proiect să treacă. Altfel, gândiți-vă că ideea că anunți reducerea numărului de județe e bine, dar gândiți-vă ce impact are asta și ce efect are asupra serviciilor guvernamentale care sunt organizate la nivel de județ, lucruri de genul acesta. Și gândiți-vă că PSD, în toate lunile de guvernare, în guvernul pe care l-a condus, a făcut tot ce a fost posibil ca reducerea de cheltuieli în administrație — cele 14.000 de posturi care au fost prevăzute a fi reduse — să fie amânate, să fie limitate și din toamna anului trecut până în primăvara acestui an au tras de timp cu această reformă”, a precizat liderul PNL.

PNL va veni cu un proiect de reducere a numărului de parlamentari, a anunțat Ilie Bolojan.

„România are nevoie de o reorganizare a administrației. Ai nevoie de masă critică, ai nevoie de susținere și dacă nu o ai, poți să vii să blufezi. Haideți să vedem, în primul rând, dacă va fi un proiect, că momentan sunt doar blufuri de imagine. Dar gândiți-vă, de exemplu, la reducerea numărului de parlamentari. Avem o discuție de la referendum, da? Din nou, asta este o problemă serioasă și ai nevoie de o masă parlamentară. Când s-a făcut coaliția veche, a fost un principiu: că dacă nu sunt toate partidele de acord asupra unui proiect, el nu intră pe agendă. Și atunci nu puteai să vii, dacă tratai lucrurile la modul serios și știai care sunt urgențele României, cele legate de deficite, cu proiecte care n-aveau susținere. Acum nu ne va opri nimeni și, cu siguranță, în perioada următoare, vom veni cu un astfel de proiect concret de reducere a numărului de parlamentari”, a adăugat Ilie Bolojan.

Editor : A.P.