Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că îl consideră în continuare partener pe președintele Nicușor Dan, în ciuda speculațiilor privind o apropiere a șefului statului de PSD. „Este vorba de relații instituționale, nu relații politice”, a declarat Bolojan, subliniind că fiecare actor își gestionează activitatea în limitele mandatului constituțional.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că relația cu președintele Nicușor Dan rămâne una funcțională, în plan instituțional. Întrebat dacă îl mai consideră pe președinte un partener sau dacă are sentimentul că acesta sprijină planurile PSD, Bolojan a subliniat că relația dintre Palatul Victoria și Cotroceni trebuie să rămână una de colaborare.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan. Ca oameni responsabili, echipele de la Cotroceni și Victoria trebuie să lucreze împreună. Da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă. În mod evident, da, îl consider partener”, a afirmat premierul.

Declarațiile vin și în contextul în care, în spațiul politic, au existat afirmații potrivit cărora președintele ar evita să susțină explicit Guvernul sau anumite inițiative ale acestuia.

Premierul a insistat că relația cu șeful statului trebuie privită din perspectivă instituțională, nu politică.

„Aici e vorba de relații instituționale, nu relații politice. Fiecare om își gestionează activitatea cum crede de cuviință”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a sugerat că poziția rezervată a președintelui ar putea fi explicată prin dorința acestuia de a rămâne în limitele mandatului constituțional și de a evita implicarea directă în conflictele politice.

„Cred că președintele încearcă să rămână într-un mandat constituțional”, a declarat premierul.

