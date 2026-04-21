Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: „Îl consider în continuare un partener. Este vorba de relații instituționale, nu politice"

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că îl consideră în continuare partener pe președintele Nicușor Dan, în ciuda speculațiilor privind o apropiere a șefului statului de PSD. „Este vorba de relații instituționale, nu relații politice”, a declarat Bolojan, subliniind că fiecare actor își gestionează activitatea în limitele mandatului constituțional.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că relația cu președintele Nicușor Dan rămâne una funcțională, în plan instituțional. Întrebat dacă îl mai consideră pe președinte un partener sau dacă are sentimentul că acesta sprijină planurile PSD, Bolojan a subliniat că relația dintre Palatul Victoria și Cotroceni trebuie să rămână una de colaborare.

„Am avut o colaborare bună cu președintele Nicușor Dan. Ca oameni responsabili, echipele de la Cotroceni și Victoria trebuie să lucreze împreună. Da, consider că a fost un parteneriat corect în această perioadă. În mod evident, da, îl consider partener”, a afirmat premierul.

Declarațiile vin și în contextul în care, în spațiul politic, au existat afirmații potrivit cărora președintele ar evita să susțină explicit Guvernul sau anumite inițiative ale acestuia.

Premierul a insistat că relația cu șeful statului trebuie privită din perspectivă instituțională, nu politică.

„Aici e vorba de relații instituționale, nu relații politice. Fiecare om își gestionează activitatea cum crede de cuviință”, a spus Bolojan.

Ilie Bolojan a sugerat că poziția rezervată a președintelui ar putea fi explicată prin dorința acestuia de a rămâne în limitele mandatului constituțional și de a evita implicarea directă în conflictele politice.

„Cred că președintele încearcă să rămână într-un mandat constituțional”, a declarat premierul.

oana gheorghiu la guvern, declaratii de presa
1
Oana Gheorghiu: „Există o conductă sub pământ, pe care hoții au demontat-o și totuși...
Tudorel Toader la o sedinta
2
Tudorel Toader, despre amenințarea PSD: Alianța de guvernare nu se va rupe, doar se va...
grindeanu bolojan
3
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
4
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
Rumen Radev.
5
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
”Domnule, două ajung!”. Ion Țiriac i-a ”tăiat aripile” lui Donald Trump: ”Cred că visează”
Te-ar putea interesa și:
ID225624_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce spune Cătălin Predoiu despre preluarea funcției de premier, în locul lui Bolojan
grindeanu bolojan
Ce spun PSD și PNL despre varianta unui premier tehnocrat. Sorin Grindeanu: „N-aș exclude”/ Ilie Bolojan: „O situație foarte dificilă”
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Decizia PNL e să nu mai facă o Coaliție cu PSD”. Cum descrie relația cu Sorin Grindeanu
claudiu manda
Claudiu Manda, numărul 2 în PSD, despre criza politică: Nu vedem turbulențe. Propunerea noastră de premier ar fi Sorin Grindeanu
INSTANT_PNL_CIUCU_BOLOJAN_ANUNT001_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-scaled
Ședința PNL: liderii de la vârf acuză un sabotaj din interior pentru Bolojan. „Altfel, PSD nu mergea atât de departe” (surse)
Recomandările redacţiei
Peter Magyar
Peter Magyar anunță discuții cu Kelemen Hunor privind maghiarii din...
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
„Turbulențele politice” se mută la Cotroceni. Nicușor Dan a anunțat...
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi...
Victor Ponta
Victor Ponta propune deschiderea discuțiilor cu AUR, după o scurtă...
Angajații TAROM reclamă intenția Guvernului de a închide compania. Sindicatul anunță protest și acțiuni în instanță
Theodor Stolojan: „O țară care își dă cu stângul în dreptul. Costul nu va fi plătit de domnii cu cutii de pantofi pline de euro”
Comisarul Jorgensen pledează pentru independență energetică: Europa nu ar trebui să mai importe „nicio moleculă de energie din Rusia”
Sezonul Taurului aduce răsturnări de situație. Patru zodii sunt vizate de schimbări majore
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Profesorul acuzat că l-a lovit pe fiul Marei Bănică susține că el e, de fapt, victima bullyingului...
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Surpriză! Cine vine antrenor la FCSB? MM Stoica: “L-am sunat deja!” Ce spune de Șumudică și Reghecampf
Noua termocentrală Mintia, construită în trei ani. Investiția de 1,7 GW aduce aproape 1.000 de locuri de muncă
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
George Buhnici, reacție după incendiul de la CET Vest: „O infrastructură construită în comunism, cârpită zeci...
A murit în aprilie 2025, dar soția sa tocmai a anunțat că e însărcinată cu copilul lui: ”Mi-a spus înainte să...
Andreea Bălan și Victor Cornea sunt oficial soț și soție. Primele imagini de la cununia civilă
Catherine Zeta-Jones și Michael Douglas, mesaje emoționante de ziua fiicei lor. Carys a împlinit 23 de ani și...
„Portavionul de uscat” al Chinei sau tehnologia care încarcă dronele în zbor, direct de la sol
Expert: Pensionarii ar putea pierde sute de lei la pensie. Vești proaste și la Pilonul 2. „Totul e pe roșu”
Premierul Bolojan, în şedinţa PNL: „E greu să fii credibil, dacă ţii de cutiile de pantofi, penthouse-uri şi...
Adevăratul motiv pentru care ne roadem unghiile și avem alte “obiceiuri proaste”, potrivit psihologilor
E o rasă adorată, dar controversată. Un veterinar susține că buldogul francez „ar trebui interzis”
Christina Applegate, prima reacție după zvonurile privind internarea în spital: „Problemele de sănătate sunt...
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment