Ilie Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: Nu lucrezi pe bază de emoție. Despre majorarea TVA: Am fi ajuns în situația de sancționare

Premierul Ilie Bolojan a declarat, despre relația cu Nicușor Dan, că este una de „colaborare corectă, cu respect”. Declarația vine în contextul în care președintele a spus luni seară, legat de colaborarea cu șeful guvernului, că nu are voie să se enerveze. Totodată, prim-ministrul a explicat, marți seară, că, deși la instalarea guvernului a plecat de la ideea de a nu majora TVA-ul, cum ceruse președintele, analizele ulterioare au arătat că nu era posibilă o corecție fiscală excluzând această măsură.

Ilie Bolojan a fost întrebat, marți seară, la Antena 3 CNN, dacă îl enervează Nicușor Dan când vine cu modificări la diverse măsuri, după ce președintele a spus, la o întrebare similară, că el nu are voie să se enerveze.

”Când ocupi o funcţie de mare responsabilitate nu lucrezi pe bază de emoţie, pe bază de sentimente. Asta trebuie să facem, şi eu, şi preşedintele, dar şi alţi înalţi responsabili care au domenii importante de responsabilitate în România. Aici facem ce trebuie pentru ţara noastră şi avem o colaborare corectă şi respectuoasă”, a spus premierul Ilie Bolojan.

El a spus că relaţia sa cu şeful statului este „una corectă, de colaborare instituţională”, o relaţie în care fiecare are nişte responsabilităţi şi au loc consultări.

„Nu fac evaluări sub formă de note, nu ar fi relevant. Între preşedinte şi premier trebuie să existe o astfel de relaţie, altfel nu putem proiecta în afară convergenţă, unitate şi seriozitate. E nevoie de acest fair-play şi de această colaborare”, a adăugat premierul.

Întrebat dacă este adevărat că preşedintele Nicuşor Dan i-ar fi dat „un test” privind impactul concedierilor în administraţia publică locală, premierul Ilie Bolojan a răspuns. „Este un fake care tot apare periodic şi nu are nicio bază reală”.

Majorarea TVA, inevitabilă

Ilie Bolojan a fost chestionat din nou despre majorarea TVA, în ciuda cererii președintelui Dan de a nu lua această măsură. Premierul a explicat că analizele ulterioare au arătat că România nu putea evita sancționări de la Comisia Europeană fără prezentarea unui plan de măsuri care să ducă la o corecție fiscală.

„La instalarea aestui guvern, la discuţiile premergătoare, domnul preşedinte ne-a rugat ca pe cât posibil să nu creştem TVA-ul în cadrul măsurilor de corecţie pe care toată lumea era de acord că trebuie să le luăm. Am plecat cu această idee, am început negocierile cu Comisia Europeană, cu partenerii noştri şi, din toate analizele care au fost făcute şi din toate propunerile care au fost făcute către Comisie a rezultat cât se poate de clar că nu este posibilă o corecţie fiscală fără creşterea de TVA. Acest lucru s-a văzut în toate datele comunicate de Comisie”, a declarat Ilie Bolojan,

Premierul a precizat că România ar fi fost deja sancţionată, dacă nu ar fi fost luate măsurile fiscale.

„Dacă nu am fi luat aceste măsuri în luna iulie, am fi fost în situaţia de sancţionare a României, de suspendare a fondurilor europene pentru că nu ne-am corectat deficitul. Acest lucru a trebuit să îl facem şi mi-am asumat această responsabilitate”, a adăugat Bolojan.

Luni seară, preşedintele Nicuşor Dan a declarat, tot la Antena 3, că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.

