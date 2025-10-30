Ilie Bolojan, despre retragerea unor trupe SUA: „Am fost informaţi cu două zile înainte”. Ce spune despre chemarea în Parlament

Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre redimensionarea trupelor SUA din ţara noastră, că am fost informaţi, practic, cu două zile înainte iar Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, însă au transpirat datele cu o seară înainte şi au apărut aceste lucruri. Premierul a spus, despre chemarea în Parlament, de către partenerii de la PSD, că va răspunde instituţional, mâine. El a adăugat că dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, pentru ţara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice - şi apărarea este una din aceste probleme - nu sunt transformate într-un circ şi în dispute care nu ajută cu nimic.

Premierul a fost întrebat dacă va merge luni, în Parlament, unde a fost chemat la solicitarea PSD, să explice această retragere a trupelor SUA din ţara noastră.

„Când voi primi invitaţia instituţională, voi răspunde institutional, în zilele următoare. Mâine”, a spus premierul, joi seară, la Antena 1, potrivit News.ro.

El a precizat că aşteaptă să primească invitaţia instituţională şi va răspunde instituţional şi a adăugat că, „atunci când ai o funcţie de răspundere în ţara noastră, sunt lucruri cu care nu te joci”.

„Apărarea ţării noastre, reprezentarea ţării noastre, interesele noastre majore, trebuie să fie un pachet de probleme pe care oamenii responsabili le scot din zona de lupte politice ieftine, pentru a marca un punct sau altul. Şi am mai spus-o că, dacă vrem să obţinem rezultate maxime în plan extern, de exemplu, pentru ţara noastră, în orice domeniu, problemele noastre strategice - şi apărarea este una din aceste probleme - nu sunt transformate într-un circ şi în dispute care nu ajută cu nimic”, a adăugat el.

Despre relaţia cu Sorin Grindeanu, premierul a afirmat că discută cu toţi preşedinţii partidelor din coaliţie. ”Întotdeauna am încurajat relaţii de respect şi de colegialitate”, a completat Ilie Bolojan.

Şeful Executivului a explicat şi cum a fost informată România despre redimensionarea trupelor SUA.

„Practic, această decizie a fost anunţată în general, că se va face o reducere a acestor trupe în Europa, fără să se specifice de unde, ce şi cum. Luni, am fost notificaţi prin ataşatul militar de la Ambasada din Washington care a fost invitat la Pentagon şi a fost anunţat. De asemenea, ambasadorul nostru la NATO a fost informat de ambasadorul american cu privire la aceste lucruri şi am fost informaţi, practic, cu două zile înainte, pentru că s-a considerat că în momentul în care miercuri se va face o informare în comisiile din Camera Reprezentanţilor, pe partea de apărare, există posibilitatea să transpire aceste informaţii. Şi atunci, Ministerul Apărării a pregătit o conferinţă de presă pentru miercuri, în aşa fel încât să anunţe aceste lucruri. Dar au transpirat, să spunem datele, cu o seară înainte, şi au apărut aceste lucruri”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că era o rotaţie şi n-au mai venit practic rotaţiile, dar trupele aliaţilor noştri, ale partenerilor din NATO, ale statelor alte, sunt în România, iar bazele militare sunt active şi toate garanţiile de securitate care sunt şi au fost date României, sunt în picioare.

„Important este că ţările europene şi-au luat fiecare un angajament să îşi asigure într-o pondere mai mare apărarea şi ceea ce facem în aceste zile este să definitivăm negocierile pentru accesarea fondurilor europene din creditul SAFE. Suntem în situaţia în care practic negocierile sunt într-o fază avansată. În a doua jumătate a lunii noiembrie, ele vor fi finalizate, va fi convocat un CSAT care va aproba planurile noastre de dotări pe care le vom prezenta Comisiei Europene, în aşa fel încât să facem ceea ce ţine de noi, în primul rând pentru apărarea ţării noastre şi sigur să colaborăm cu aliaţii noştri, pentru ca toate planurile NATO care rămân în picioare să fie operaţionale în anii următori”, a adăugat Ilie Bolojan.

