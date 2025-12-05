În cadrul conferinței de presă de vineri, 5 decembrie, referitor la criza apei din Prahova, Ilie Bolojan a transmis că a cerut ministrului Mediului, Diana Buzoianu, ca până la începutul săptămânii următoare să completeze raportul cu privire la responsabilități. Șeful Executivului a mai precizat că nu este „timp să schimbăm caii în mijlocul apei”.

„În raportul preliminar, pe care doamna ministru mi l-a prezentat astăzi, nu apăreau date legate de responsabilitatea exploatare sistem zonal Prahova. I-am solicitat ca până la începutul săptămânii viitoare să completeze acest raport în așa fel încât, cel mai târziu miercuri, să vă putem spune cu exactitate ce trebuie făcut ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple și cine sunt responsabilii.

Dacă totuși ai luat niște decizii care au avut niște costuri majore, trebuie să răspunzi pentru ele și nu trebuie să fugi niciodată de răspundere, dar pentru asta trebuie să ai și puțină demnitate, să-ți asumi uneori și erorile. Vedem, din păcate, ce se întâmplă, dar astăzi nu e timp să schimbăm caii în mijlocul apei”, a afirmat premierul.

„Trebuie să rezolvăm problemele pentru ca alimentarea cu apă să fie să revină în condiții cât de cât normale, și după aceea, într-adevăr, trebuie să luăm măsuri în așa fel încât să simplificăm lucrurile și să facem o regulă cât se poate de clară. În mod evident, cei care au această responsabilitate trebuie să răspundă pentru prejudiciile create, pentru că nu sunt doar prejudicii financiare”, a mai precizat Ilie Bolojan.

„Nu oricând și oriunde în țară se poate repeta, permanent e nevoie să asiguri întreținere și mentenanță. Dacă nu o faci serios, programat, ajungi în astfel de situații. Dacă lucrurile se tratează serios, îți calculezi riscurile, îi anunți pe cei afectați, clarifici cu toți partenerii și te apuci de lucru. E o operație pe care o faci programat. În afară de fuga de răspundere, de aruncarea unei răspunderi dintr-o curte în alta, fără să mă apuc să dau note, cei care au decis să ia aceste măsuri comunicându-le terților că nu sunt riscuri și probleme, înseamnă o răspundere care ține de zona de competență a Apelor Române”, a mai precizat acesta în cadrul conferinței de presă.

Referitor la lecțiile acestei crize, șeful Executivului a declarat: „Atunci când vine un fenomen pe care nu-l poți controla, o viitură, tornadă, e o situație. Dar când decizii care nu sunt pregătite corect, pentru care nu se iau măsurile de rezervă și nu se anticipează corect ceea ce se poate întâmpla, trebuie să luăm două măsuri. Prima - să clarificăm toate procedurile, să fie o lecție pentru că asta înseamnă instituții care nu colaborează corespunzător, înseamnă instituții care nu au capacitatea de a anticipa ce se poate întâmpla, înseamnă lipsă de responsabilitate și înseamnă sisteme care se dovedesc puțin funcționale”.

Mai mult, Ilie Bolojan a punctat și situația aparte înregistrată în județul Prahova: „Au mai mulți operatori decât în toate celelalte județe. Pe lângă Administrația Bazinală care livrează apa din acumulări, au o societate care nu se regăsește în niciun alt județ de exploatare a sistemului zonal care tratează această apă și o mai transportă puțin, au doi operatori - Hidro Prahova și un operator din muncipiul reședință de județ.”

Editor : A.M.G.