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Video Ilie Bolojan, dezvăluiri despre cum a ajuns să fie propus premier. „Probabil că și cei care au fost contactați n-aveau soluții”

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ilie bolojan la guvern
Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Ilie Bolojan a dezvăluit, într-un interviu pentru Profit.ro, că renunțase inițial la nominalizarea de premier, după ce măsurile pe care le-a propus pentru a reduce deficitul nu au fost acceptate nici de liderii politici, nici de președintele Nicușor Dan. Nici restul candidaților pentru scaunul de la Palatul Victoria nu ar fi avut soluții diferite, susține liderul PNL, motiv pentru care programul său de guvernare a fost, în cele din urmă, acceptat de toată lumea.

„Discuțiile au avut loc cu liderii partidelor politice, inclusiv cu președintele României de față, în mai multe runde, și, având în vedere că nu era un entuziasm pentru a ocupa această poziție, s-a insistat să preiau eu acest post. 

Și am făcut niște propuneri. Într-o primă etapă n-au fost acceptate acele propuneri. A fost foarte bine, am spus: «Nominalizați pe cine doriți!» 

Între timp, verificându-se soluțiile, probabil că și cei care au fost contactați n-aveau soluții foarte diferite, și la final s-a acceptat, adică am fost propus eu, acceptându-mi-se propunerile”, a declarat președintele PNL, Ilie Bolojan. 

Editor : A.C.

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