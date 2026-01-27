Live TV

Ilie Bolojan a discutat la Guvern cu reprezentanții agenției de rating Fitch. PSD pune condiții la acceptarea Pachetului 3 de măsuri

ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

PSD pune condiții în Coaliție ca să accepte adoptarea pachetului 3 de reformă. Aceștia vor la pachet un set de măsuri pentru relansarea economiei. Pachetul 3 se referă la reducerea cu 10% a cheltuielilor din administrație și a fost negociat încă de la instalarea guvernului Bolojan. Despre viitoarele măsuri de relansare s-a discutat în ședința Coaliției în care s-a convenit și amânarea angajarii răspunderii Guvernului. Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor Alexandru Nazare au discutat marți cu reprezentanții agenției de rating Fitch.

La Guvern a avut loc o întâlnire cu reprezentanții agenției de rating Fitch. De ratingul de țară depinde nivelul la care se împrumută și plătește dobânzi România. Este foarte importantă evaluarea economiei pe care o va face agenția de rating, după măsurile adoptate până acum, analizând și perspectiva următoarelor măsuri ale Guvernului. 

Pe de o parte, în Coaliție s-a agreat acel pachet de reformă în administrația locală și centrală - o reducere de 10% a cheltuielilor. Încă sunt discuții în Coaliție cu privire la pachetul de măsuri pentru relansarea economiei. 

Câteva dintre variantele discutate luni seară în Coaliție vizează de exemplu acordarea de credite garantate de stat pentru IMM-uri. De asemenea, facilități fiscale, adică reducerea de impozite pentru cei care investesc în cercetare și inovare. Și creditele fiscale sunt o propunere a pachetului de relansare economică înaintat de PSD, adică scutirea de plată a unei părți cel puțin din impozitul pe profit pe o perioadă de câțiva ani pentru noile afaceri care se dezvoltă în România, care vin cu investiții considerabile și care oferă locuri de muncă. 

Cei din Coaliție nu s-au înțeles luni seară pe modul în care vor fi adoptate aceste măsuri. Social-democrații vor ca pachetul 3 să conțină simultan măsurile din administrație și cele de relansare economică, în timp ce premierul Ilie Bolojan ar prefera, potrivit informațiilor Digi24, să le temporizeze, adică să se asigure mai întâi că există reducerile de cheltuieli de la stat pentru a garanta fondurile necesare pentru a veni și cu acele măsuri de relansare economică. 

