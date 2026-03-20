Ilie Bolojan a anunțat că a discutat cu miniștrii Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, precum și cu reprezentanți ai Ministerului Economiei, ai ANAF, ai Consiliului Concurenței și ai ANAP, despre situația pieței carburanților din România. Surse Digi24 spun că Guvernul ar putea lua în calcul ori plafonarea adaosului comercial, ori o acciză flexibilă, în funcție de cât ar urma să crească acest preț. Premierul spune că „refuză” să vândă „soluții populiste care să creeze aparența unui ajutor”.

„Pe piețele internaționale avem o creștere a prețurilor la combustibil între 40 și 60%, ca efect al blocării aprovizionării, situație care afectează toate țările, inclusiv România”, a scrie premierul pe Facebook.

„Am analizat, cu datele pe masă, atât situația aprovizionării, evoluția prețurilor și estimarea dinamicii lor în următoarele zile, cât și posibile soluții de temperare a scumpirii carburanților. Verificăm cum se formează prețurile, pentru evitarea creșterilor speculative. Echipele tehnice vor lucra și la sfârșitul acestei săptămâni”, a precizat premierul.

Ilie Bolojan afirmă că la începutul săptămânii viitoare vor avea o nouă întâlnire „pentru definitivarea acestor soluții”.

„Nu sunt decizii ușor de luat, pentru că pericolele între care trebuie să acționăm sunt multiple, în condițiile în care nu putem controla prețul la care țițeiul intră pe piață, iar lanțurile de aprovizionare sunt perturbate. O încercare de bruscare a pieței, printr-o plafonare arbitrară a prețurilor, poate conduce la penurie. Pe de altă parte, o scădere a accizelor trebuie să garanteze o reducere de prețuri și să fie suportabilă de bugetul votat astăzi pentru 2026, în condițiile reducerii deficitului”, a adăugat Bolojan.

Premierul a ținut să sublinieze faptul că „refuză” să vândă „soluții populiste care să creeze aparența unui ajutor, în spatele căruia să apară noi dezechilibre și costuri”.

„Oricare vor fi soluțiile pe care le vom adopta, ele trebuie gândite până în cele mai mici detalii, astfel încât să producă beneficiile maxime posibile, cu efecte adverse minime. La asta lucrăm și asta vom livra”, a conchis Ilie Bolojan.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sorin Grindeanu: „Guvernul să se ocupe de acest lucru”

Prețurile carburanților au atins un nou record în România, după mai multe scumpiri consecutive în ultimele săptămâni. În unele benzinării, benzina a depășit pragul de 9 lei pe litru, iar motorina standard a ajuns la 9,73 lei, apropiindu-se de nivelul psihologic de 10 lei. În același timp, motorina premium a depășit deja acest prag în unele stații de alimentare, ajungând la aproximativ 10,30 lei pe litru, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În acest context, autoritățile discută mai multe scenarii pentru a tempera creșterea prețurilor.

Până în prezent, au fost implementate doar două măsuri de sprijin, destinate agricultorilor și transportatorilor, care beneficiază de un ajutor de 85 de bani pentru fiecare litru de combustibil.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că Guvernul ar trebui să intervină rapid pentru a gestiona situația. „Mă aștept ca după votarea bugetului, care se va întâmpla în câteva ore, Guvernul să se ocupe de acest lucru, atât din punct de vedere al Ministerului Energiei, cât și al Ministerului Agriculturii”, a spus Grindeanu.

Editor : Liviu Cojan