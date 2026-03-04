Live TV

Ilie Bolojan, după atacul PSD de azi: În şedinţa de coaliţie ne-am închis în bună regulă. Comunicatul e în contradicție cu realitatea

Data publicării:
ilie bolojan
Ilie Bolojan, briefing la Guvern. Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în şedinţa de coaliţie de dimineaţă s-au închis în bună regulă şi a rămas că se vor face ultimele corecturi şi se va trimite bugetul către toate partidele, până la sfârşitul săptămânii, el arătând că a văzut comunicatul PSD şi este „în contradicţie cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea”. „Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta”, a mai spus premierul.

„Astăzi, la şedinţa de coaliţie, ne-am închis în bună regulă şi vă rog să-i întrebaţi pe ceilalţi participanţi dacă au fost ceva discuţii contradictorii pe aceste propuneri. Întâlnirea a fost de dimineaţă, a fost în bună regulă, a rămas că se vor face ultimele corecturi, că se va trimite până la sfârşitul acestei săptămâni bugetul, în detaliu, către toate partidele şi că săptămâna viitoare, la mijlocul săptămânii, miercuri sau joi, guvernul va trimite bugetul la Parlament în vederea adoptării. Când am venit la dumneavoastră am văzut acest comunicat. El este în contradicţie în totalitate cu ceea ce s-a întâmplat astăzi şi cu realitatea. Acesta este adevărul. Dar vă rog să întrebaţi şi pe ceilalţi participanţi, că au fost cel puţin şase-şapte colegi de la toate partidele acolo şi vă pot confirma că discuţiile s-au dus într-o direcţie normală”, a spus premierul Ilie Bolojan, la B1 TV, potrivit News.ro.

Prim-ministrul a precizat că „este de neînţeles de ce atunci când discutăm lucruri serioase într-o perioadă dificilă pentru România, în spaţii în care sunt şedinţe lucrurile se derulează normal, după care, la câteva ore, comunicatele legate de ceea ce s-a discutat acolo sunt total diferite de realitate”.

„Asta nu cred că ajută nici Partidul Social-Democrat şi nici coaliţia în general, pentru că oamenii aşteaptă de la noi să facem lucruri normale pentru ţara asta. Nu înţeleg de ce trebuie să avem scandaluri când şi aşa avem bugetul întârziat şi trebuie să-l închidem, pentru că nu ne place dacă acest buget nu este croit bine, el va genera perturbări serioase în cheltuielile bugetare în următoarele luni. Dacă acest buget îl închidem într-o formă echilibrată, e un buget corect care se bazează pe venituri încasabile şi pe cheltuieli care sunt estimate corect, atunci România închide acest ciclu de ajutare fiscală în acest an” a subliniat premierul.

Social-democrații l-au acuzat miercuri pe Ilie Bolojan, într-un comunicat de presă, că a provocat blocaj în Coaliția de guvernare, pentru că nu ar fi inclus în buget fonduri pentru toate măsurile de sprijin cerute de PSD, a oferit mai puțini bani pentru investiții, dar și pentru autoritățile locale.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar. Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare”, au transmis social-democrații după ședința Coaliției.

Ulterior, PNL a dat publicității un comunicat în care răspunde atacurilor social-democraților. Liberalii spun că „dacă PSD dorește într-adevăr stabilitate și reforme, să vină cu soluții. A respinge orice propunere nu ține loc de viziune” și îi acuză pe social-democrați că sunt cei care frânează toate măsurile de reformă. „PSD să nu uite că cei cărora le cerem să facă sacrificii de aproape un an se așteaptă să nu mai promitem, pe datorie, bani pe care nu îi avem sau pe care îi împrumutăm la costuri foarte ridicate”, scrie în comunicatul PNL.

