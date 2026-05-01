Ilie Bolojan, după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E greu cu consecvența”

Ilie Bolojan a transmis că nu are încredere în declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, având în vedere faptul că a promis să nu existe o colaborare cu AUR și a făcut contrariul.

„Nu m-aș lua după declarații de genul acesta"

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că, prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declarație că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar peste o lună constatăm că au semnat o moțiune de comun acord.

Nu m-aș lua după declarații de genul acesta, având în vedere ce s-a întâmplat până acum. E greu cu consecvența și e bine să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Ilie Bolojan vineri, la Suceava, întrebat dacă Sorin Grindeanu ar putea deveni premier.

Sorin Grindeanu a lăsat de înțeles că este dispus să își asume funcția de premier, dacă partidul îl va propune.

„PSD va nominaliza un prim-ministru dacă asta va fi soluția care se degajă urmare consultărilor. Dacă ai mei colegi (...) vor hotărî acest lucru, nu am niciun fel de ezitare (n.r. Să fie el propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru). Suntem deschiși la toate variantele. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți (...) Cred că foarte repede vom fi chemați la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”, a spus Grindeanu, joi seară, la Antena3 CNN.

