Ilie Bolojan, după ce Grindeanu a spus că e dispus să fie premier: „E greu cu consecvența”

ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sursa: Inquam Photos / George Călin
„Nu m-aș lua după declarații de genul acesta”

Ilie Bolojan a transmis că nu are încredere în declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, având în vedere faptul că a promis să nu existe o colaborare cu AUR și a făcut contrariul. 

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că, prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declarație că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar peste o lună constatăm că au semnat o moțiune de comun acord.

Nu m-aș lua după declarații de genul acesta, având în vedere ce s-a întâmplat până acum. E greu cu consecvența și e bine să vedem ce se va întâmpla”, a declarat Ilie Bolojan vineri, la Suceava, întrebat dacă Sorin Grindeanu ar putea deveni premier. 

Citește și: Bolojan, după ce PSD le-a cerut liberalilor să nu îl mai susțină „până în pânzele albe”: „Sunt convins că partidul a învățat ceva”

Sorin Grindeanu a lăsat de înțeles că este dispus să își asume funcția de premier, dacă partidul îl va propune. 

„PSD va nominaliza un prim-ministru dacă asta va fi soluția care se degajă urmare consultărilor. Dacă ai mei colegi (...) vor hotărî acest lucru, nu am niciun fel de ezitare (n.r. Să fie el propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru). Suntem deschiși la toate variantele. Vreau să găsim rapid o soluție după ziua de marți (...) Cred că foarte repede vom fi chemați la Cotroceni și se va degaja rapid o soluție”, a spus Grindeanu, joi seară, la Antena3 CNN.

Citește și: „Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită

Editor : A.G.

pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
2
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
3
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
4
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
un om lucreaza la panouri solare pe casa
5
„Victorie pentru românii care produc energie acasă”. Legea prosumatorilor, declarată...
Te-ar putea interesa și:
Sorin Grindeanu
Sorin Grindeanu, mesaj de 1 Mai: „Este timpul să vorbim aplicat de o reducere a taxării pe muncă”
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Bolojan: „Dacă moțiunea trece, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat”. Ce spune despre implicarea lui Nicușor Dan
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Bolojan, după ce PSD le-a cerut liberalilor să nu îl mai susțină „până în pânzele albe”: „Sunt convins că partidul a învățat ceva”
bolojan la inaugurarea unei crese
Ilie Bolojan a participat la inaugurarea unei creşe finanțate prin PNRR, în Suceava
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
„Cum să urmărești haosul politic din România ca un profesionist”. Politico: Încăpățânarea lui Bolojan a supărat PSD. Simion profită
Recomandările redacţiei
tren-calatori-cfr-fb
„Culmea absurdului la CFR”. Radu Miruță susține că a găsit 21 de...
ADR
Șeful Autorității pentru Digitalizarea României, demis. Darău: „Nu...
avarie buc
Avarie majoră în Capitală: Peste 3.500 de blocuri au rămas fără apă...
elicopter pe a2
Tânăr de 19 ani, prins băut pe A2 în drum spre Vama Veche. A fost...
