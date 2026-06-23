Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: Formula propusă este fie un guvern minoritar PSD, sau unul în jurul PNL-USR-UDMR

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formula propusă este fie un guvern minoritar PSD sau unul în jurul PNL-USR- UDMR, PNL angajându-se să voteze un astfel de guvern, dacă nu se va opta pentru varianta lor.

„Am prezentat președintelui României poziția PNL în această situație dificilă în care suntem. Având în vedere modul în care s-au derulat lucrurile, PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiţie de bază pe un acord politic, pe un pact pentru România, care să fie valabil în perioada următoare până la sfârşitul anului, în care forţele politice, care, într-adevăr, înţeleg situaţia dificilă a ţării noastre, l-ar semna acest pact, acest acord, cuprinzând aspecte care ţin de condiţionările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor şi reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, imediat după instalarea guvernului, în aşa fel încât România să poată să absoarbă fondurile europene pe care le are la dispoziţie sub formă de granturi şi să nu pierdem finanţarea investiţiilor importante în autostrăzi, în şcoli, în spitale.

De asemenea pactul ar urma să aibă prevederi care ţin de respectul între partide, de a nu depune moţiuni de cenzură, în această perioadă, pe subiectele care sunt cuprinse în pact, în aşa fel încât un astfel de guvern care s-ar forma să poată să lucreze şi să poată să pregătească un buget realist pentru anul viitor.

„Dat fiind tensiunile politice pe care le vedem şi pe care nu Partidul Naţional Liberal l-a generat, considerăm că după un astfel de acord, care poate fi convenit într-o zi sau două, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR şi UDMR, noi angajându-ne să dăm un vot la instalare într-o astfel de situaţie, dacă nu se va opta pentru varianta pe care noi ne o asumăm, de guvern cu partenerii noştri”, a anunţat Bolojan.

Liderul PNL a subliniat că aceasta este poziţia de la care PNL pleacă.

„În cursul acestei după-amiezi vom avea un Birou Naţional în care vom clarifica aceste aspecte şi considerăm că ar fi bine ca, în condiţiile în care toate aceste detalii sunt rezolvate, să se vină cu o propunere care, de data asta, să nu mai treacă prin ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a subliniat Bolojan.

Bolojan a precizat că i-a mulţumit preşedintelui pentru că astăzi se împlineşte un an de zile de când guvernul pe care îl conduce încă a depus jurământul.

„A fost un an dificil, în care ne-am asumat măsuri care n-au fost uşor de luat, dar acest guvern a reuşit să scoată România din situaţia dificilă în care se găsea şi să creeze condiţii pentru dezvoltare”, a adăugat Bolojan.

Editor : A.P.