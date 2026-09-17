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Video Ilie Bolojan, după consultările cu Nicușor Dan: „Să punem capăt situației de provizorat, generată de decizia iresponsabilă a PSD”

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Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, după ce a ieșit de la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru nominalizarea premierului, că România are nevoie de un Guvern, un premier credibil, cu miniştri competenţi şi un program care ţine cont de realităţile economiei. El a spus că principala provocare este păstrarea controlului asupra finanţelor publice, în principal pe reducerea cheltuielilor statului.

„România are nevoie de un Guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți, și cu un program care ține cont de realitățile economiei noastre. Indiferent cine va fi nominalizat, va avea ca principală provocare păstrarea controlului asupra finanțelor publice. Unul din câştigurile importante în această guvernare a fost de recâştigare a controlului asupra finanțelor publice pentru a ne limita datoria și deficitele”, a afirmat președintele PNL.

Bolojan a mai declarat că noul guvern „va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului, de punere a acestui stat în serviciul cetățenilor și de crearea condițiilor pentru o economie pe baze sănătoase, care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și consum, și o economie care se bazează pe o componentă importantă de investiții, muncă, creștere a competitivității”.

Acesta a precizat că, indiferent cine va fi nominalizat pentru funcția de premier, „este nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie redus, să continue reformele din administrație pentru reducerea cheltuielilor, debirocratizare, descentralizare”.

„PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și în condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune, va respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un Guvern instalat, în așa fel încât România să își păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale, să dăm o perspectivă românilor și să punem capăt acestei situații de provizorat, generată de decizia iresponsabilă a PSD de a demite un Guvern fără a pune nimic în loc”, a mai afirmat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a chemat astăzi la consultări liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare pentru a pune capăt crizei politice care durează deja de mai bine de patru luni. „Nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare, să vedem ce se va întâmpla în urma desemnări”, a spus șeful statului într-o apariție publică de la începutul acestei săptămâni. 

Editor : C.S.

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