Ilie Bolojan, după eșecul învestirii Guvernului Veștea: „Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”. Ce propune liderul PNL

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis un mesaj ferm după ce Guvernul Veștea nu a reușit să obțină votul de învestitură al Parlamentului, susținând că România are nevoie „urgent” de un executiv cu puteri depline și de o soluție politică bazată pe transparență și responsabilitate.

Într-o postare publicată marți dimineață pe Facebook, liderul liberal a afirmat că actuala criză politică demonstrează limitele negocierilor și înțelegerilor realizate în afara unor principii clare.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice”, a transmis Ilie Bolojan.

Acesta a criticat indirect modul în care au fost purtate negocierile politice din ultimele săptămâni, afirmând că „jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele”. „Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista”, a adăugat liderul liberal.

În contextul în care Cabinetul Veștea nu a reușit să obțină susținerea necesară în Parlament, Bolojan a reiterat poziția Partidului Național Liberal privind ieșirea din impasul politic. Potrivit acestuia, PNL continuă să susțină varianta unui guvern minoritar, susținut de un acord politic care să definească prioritățile naționale pe termen scurt.

„Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni”, a precizat acesta.

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Bolojan a mai transmis că liberalii sunt dispuși să participe la găsirea unei soluții pentru depășirea blocajului politic, însă a insistat asupra necesității unui proces transparent și asumat.

„PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, a concluzionat Ilie Bolojan.

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Editor : M.I.