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Ilie Bolojan, după ce S&P a menținut ratingul României: „Dacă blocajul va continua, va fi imposibil să convingem finanțatorii”

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Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Premierul Ilie Bolojan a reacționat după ce agenția de rating S&P a decis să mențină ratingul de țară al României. Acesta susține că „respectarea angajamentelor şi menţinerea fermă a direcţiei” au contribuit la această decizie și avertizează că, în situația în care blocajul politic va continua, „va fi imposibil să convingem finanţatorii că suntem frecventabili”.

„Cu toate aceste eforturi resimțite de societate, pentru care le mulțumesc românilor, cu toate că rezultatele sunt bune, dacă blocajul va continua, va fi imposibil să mai convingem finanțatorii că suntem frecventabili. Implicit, direcția cea bună va fi deviată, iar eforturile de până acum vor fi irosite. La fel de rău ar fi însă și ceea ce S&P numește „riscul unor compromisuri de politică publică suboptime, adoptate în ultimul moment”. Viitorul guvern trebuie să continue linia, să mențină cumpătarea, să construiască exclusiv pe teren sănătos și să cheltuiască numai ce are”, susține premierul într-o postare pe Facebook.

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Ilie Bolojan susține că respectarea angajamentelor și menținerea direcției economice au contribuit la menținerea ratingului de țară al României.

„Rezultatele consistente, respectarea angajamentelor și menținerea fermă a direcției au făcut posibilă menținerea ratingului de țară al României de către agenția Standard & Poor’s, în pofida crizei politice iresponsabil declanșate de PSD.

S&P remarcă faptul că, în plin blocaj, un guvern cu puteri limitate a reușit să mențină traiectoria și să susțină „un buget de investiții publice excepțional de ridicat, de 8,5% din PIB, cu rate de absorbție PNRR de peste 90% pentru granturi și 95% pentru împrumuturi”. Dacă PSD nu bloca legea salarizării, procentul era chiar mai ridicat, cu 770 de milioane în plus”, susține acesta.

De asemenea, premierul interimar a punctat că Executivul pe care îl conduce a reușit să reducă deficitul și să scadă cheltuielile de personal.

„Guvernul pe care îl conduc și-a făcut datoria față de țară cât de bine i-a stat în putință. Am redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul trecut, fără să oprim investițiile, care au ajuns la 97 de miliarde de lei în primele opt luni, cu 25 de miliarde peste nivelul anului trecut. Cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproape 9 miliarde de lei în ultimele 14 luni”, arată premierul interimar.

România evită, pentru moment, retrogradarea în categoria „junk”. S&P Global Ratings a menținut ratingul suveran al țării la BBB-, cu perspectivă negativă. Este ultima treaptă din categoria „investment grade” (n.r. recomandată investițiilor), iar decizia vine într-un moment extrem de sensibil pentru economia românească, după cinci luni de criză politică și într-un context în care piețele urmăresc atent capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală.

S&P Ratings arată că ar putea reduce ratingurile României „dacă procesul prelungit de formare a guvernului, în urma destrămării coaliției în mai 2026, ar putea împiedica reducerea deficitului bugetar în 2027 și 2028”. Scenariul optimist al evaluatorilor spune că România ar putea trece de la o perspectivă „negativă” la una „stabilă” dacă deficitele externe și bugetare se vor reduce.

Editor : Andreea Rubica

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