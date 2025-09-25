Ilie Bolojan, după prelungirea plafonării adaosului comercial: Intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung

Guvernul a decis, în şedinţa de joi, prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat aprinse discuţii în coaliţia de guvernare. Deşi a acceptat punctul de vedere al PSD, care a insistat ca măsura să fie prelungită, premierul Ilie Bolojan a transmis că „intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.

„În şedinţa de Guvern de astăzi am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă şase luni, până la 31 martie 2026. Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe şi protejează în special familiile cu venituri mai mici”, a anunţat, joi, premierul Ilie Bolojan, după şedinţa de Guvern.

Potrivit acestuia, decizia a fost luată după discuţii atât în coaliţie, cât şi cu reprezentanţii marilor reţele comerciale şi cu producătorii.

„Însă ştim cu toţii că intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung. Soluţia reală este să producem mai mult şi mai bine în România: să susţinem producătorii noştri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi româneşti mai puternice şi să atragem investiţii noi, care aduc locuri de muncă şi venituri mai mari pentru oameni”, a mai transmis premierul.

Acesta afirmă că „Guvernul rămâne alături de cetăţeni şi ia măsuri pentru a proteja puterea de cumpărare şi pentru a întări economia românească”.

Într-un comunicat de presă, Guvernul precizează că decizia are în vedere garantarea accesului populaţiei, respectiv al persoanelor defavorizate/cu venituri reduse, la produsele de bază şi protejarea consumatorul final.

„Actul normativ se adresează operatorilor economici din sectorul agroalimentar (procesatori, distribuitori, comercianţi), categoriilor de persoane vulnerabile din România aflate în situaţie de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, în linie cu principiile Pilonului european privind drepturile sociale”, a transmis Guvernul într-un comunicat de presă.

Lista produselor agricole şi alimentare cu adaosul comercial plafonat cuprinde:

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Lapte de vacă de consum 1l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT;

Brânză telemea de vacă vrac;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“ până la 1kg;

Mălai până la 1kg;

Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2l;

Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

Cartofi proaspeţi albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg;

Smântână - 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame

