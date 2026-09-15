Ilie Bolojan, după violențele din Piața Victoriei: Protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei, toți vrem o Românie mai bună

Premierul interimar Ilie Bolojan afirmă, marţi seară, că perioada îndelungată de crize suprapuse „care par că nu se mai termină” este simţită de întreaga societate românească și apreciază că protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei. Totodată, liderul PNL avertizează că „nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări şi instigă la violenţă”. El susţine că guvernul pe care-l conduce face „cu bună-credinţă şi responsabilitate” tot ce se poate pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă.

„Simţim cu toţii tensiunea din societate, prinsă între crize suprapuse care par că nu se mai termină. Protestele paşnice sunt o manifestare a democraţiei. Nimic însă nu îi poate scuza pe cei care deturnează aceste manifestări şi instigă la violenţă. Cei care încearcă să atragă România într-o destabilizare periculoasă trebuie să înţeleagă că nimeni nu câştigă atunci când ţara este dezbinată prin ură şi interese partinice”, a scris, marţi seară, pe Facebook, premierul interimar Ilie Bolojan.

El este de părere că nu ne putem permite „să ne pierdem unii de alţii”: „Reuşim doar împreună, cu răbdare, cu înţelepciune şi cu încredere”.

„Cu toţii ne dorim acelaşi lucru: o Românie mai bună pentru fiecare. Vă asigur că atât eu, cât şi Guvernul, facem cu bună-credinţă şi responsabilitate tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă. Ascultăm societatea şi răspundem concret, în măsura în care este posibil şi întotdeauna în interesul ţării”, a mai declarat premierul interimar.

Protestul oierilor din Piața Victoriei a degenerat marți în confruntări violente între grupuri de manifestanți și jandarmi, care au folosit în mai multe rânduri gaze lacrimogene. Zeci de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, inclusiv opt jandarmi, iar patru au fost transportate la spital., iar alte zeci de persoane au fost extrase din mulțime și conduse la sediile de poliție.

Editor : B.E.