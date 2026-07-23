Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat, joi seară, într-o conferinţă de presă, stadiul proiectelor de lege care sunt jaloane în PNRR şi care vor intra în dezbaterea Parlamentului, în sesiunea extraordinară de săptămâna viitoare. Premierul a precizat că legea salarizării nu este finalizată şi este puţin probabil să existe o dezbatere pe legea salarizării în această sesiune extraordinară a Parlamentului, el arătând că este posibil să se organizeze o altă sesiune.

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„Am avut astăzi ultima şedinţă de guvern înainte de sesiunea extraordinară a Parlamentului de săptămâna viitoare, în care discuţiile vor fi calate pe proiectele din PNRR şi am făcut o trecere în revistă a acestora, având în vedere impactul lor, câteva miliarde de euro finanţarea lucrurilor la autostrăzi, la spitale, la calea ferată, în toate localităţile din România. Săptămâna viitoare este o săptămână importantă din punct de vedere parlamentar, dar şi al aprobării legilor din PNRR”, a spus premierul interimar.

El a precizat că sunt şase capitole importante care corespund unor proiecte care au fost depuse în Parlament.

Premierul interimar a subliniat că un proiect care n-a fost, din păcate, încă finalizat, este cel legat de salarizare.

„Discuţiile pe salarizare au continuat şi astăzi, vor continua şi mâine, şi dacă e să fac o apreciere personală, consider că, în faza în care suntem, este puţin probabil să avem o dezbatere a acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că, în două-trei zile, discuţiile ar putea fi încheiate, în aşa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, prima săptămână, Parlamentul să discute şi această lege foarte importantă”, a spus Bolojan.

Despre neadoptarea legii salarizării: „Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile vor fi și mai mult potențate”

„Salariile ar urma să crească conform creșterii economiei. Este un proiect care face ca cei rămași în urmă ca salarizare să-i ajungă în timp din urmă pe cei care azi, prin diferite mecanisme, sporuri, au salarii mult mai mari, generând foarte multe discrepanțe în sectorul public.

Nu va scădea niciun venit. La final, prin forma propusă, vor crește 2/3 din salarii, iar o treime va stagna până când cei care beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei două treimi.

Am ajuns cu acest proiect pornind de la o realitate economică.

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(...)

Nu e un proiect perfect, dar aduce mai multă predictibilitate și echitate.

Neadoptarea proiectului ne aduce o pierdere importantă de 770 de milioane de euro, dar nu face nicio economie la cheltuielile de salarii. De ce? Dacă nu se aplică, indiferent ce guverne vom avea în toamnă, începând cu 1 ianuarie vor fi indexate salariile cu cel puțin inflația pe un an de zile. De doi ani avem o inflație cumulată, sunt plafonate salariile. De exemplu, o indexare cu o cifră de 7%, ne duce exact la această creștere de 12 miliarde de lei. Nu doar că nu vom avea niciun fel de economie, dar nedreptățile vor fi și mai mult potențate, cumulat cu pierderea acestei sume importante. Sper ca în al 12-lea ceas să găsim înțelepciunea necesară, ca în loc de slogane, de lucruri care sună bine, de așteptări care nu pot fi onorate decât în măsura posibilităților economice, să venim cu soluții realiste”, a mai spus Bolojan

Editor : A.C.