Ilie Bolojan: Era evident că războiul din Golf va avea efecte asupra economiei

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, vineri, după ce Comisia Europeană a avertizat că economia României va stagna în 2026, că era un efect evident după izbucnirea războiului din Golf. 

„Era evident că ceea ce s-a întâmplat de la finalul lunii februarie, prin războiul din Golf va avea nişte efecte în economiile din toată lumea”, a afirmat, vineri, premierul interimar Ilie Bolojan. 

Economia României este aşteptată să intre în stagnare în 2026, după o creştere de doar 0,7% în 2025, urmând să îşi revină abia în 2027, când avansul PIB ar urma să ajungă la 2,3%, potrivit noilor prognoze economice ale Comisiei Europene, publicate joi. 

Executivul european avertizează că măsurile de consolidare fiscală, inflaţia ridicată şi scumpirea energiei vor afecta puternic consumul intern şi nivelul de trai al populaţiei. 

