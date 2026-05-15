Ilie Bolojan este considerat „ceva extraordinar, un soi de Mesia”, susține Traian Băsescu: „Vital pentru România este să aibă guvern”

Traian Băsescu, fostul președinte al României. Foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Fostul preşedinte al României Traian Băsescu a declarat, vineri seară, că Ilie Bolojan este „un soi de Mesia” pentru mulţi şi probabil se gândeşte doar la viitoarea sa candidatură, deşi vital pentru țară este să aibă un guvern cu puteri depline. 

„Îmi pare rău să spun, pentru mulţi, domnul Bolojan e ceva extraordinar, aşa, un soi de Mesia, dar un om politic, care înţelege şi priorităţile statului, n-ar face aşa ceva. Dânsul, probabil, judecă doar priorităţile dânsului de a candida când vrea, dar, în momentul de faţă, vital pentru România este să aibă guvern în deplinătatea funcţiunilor sale, să poată emite ordonanţe de urgenţă, ordonanţe”, a declarat Traian Băsescu, la B1 TV.

Acesta s-a referit la adoptarea unor legi care sunt esenţiale pentru PNRR.

„Cum credeţi că un guvern provizoriu sau un guvern minoritar ar putea trece legea salarizării, care e obligaţie în PNRR. Cum o trece legea salarizării cu un guvern care nu este în deplină putere?”, a mai afirmat fostul șef al statului.

El a mai dat un exemplu, referindu-se la dotarea armatei: „Sau un alt exemplu - cum se dă mandat pentru semnarea celor 8,3 miliarde de euro, bani pentru dotarea armatei de către un guvern provizoriu, cu miniştrii interimari? Deci, cred că oamenii ăştia, atât PSD-ul, cât şi PNL-ul, nu înţeleg că România are şi ea nişte priorităţi. Noi riscăm să pierdem foarte mulţi bani, miliarde, şi ei cred că nu vor răspunde pentru treaba asta”, a spus Băsescu.

Fostul preşedinte este de părere că liderii politici ar trebui să accepte costuri electorale, el dând drept exemplu criza economică din 2008.

„Uneori, trebuie să iei şi astfel de decizii, adică să pierzi ca om politic, iar eu am pierdut. Aduceţi-vă aminte când cele două partide, PNL şi PSD, au băgat ţara în criză, în 2008, făcând foarte multe concesii către salarii, drepturi şi aşa mai departe, în 2010 a trebuit să-mi asum, împreună cu premierul Boc, să-mi asum repararea, restabilirea echilibrelor macroeconomice cu costuri politice extraordinare, dar am făcut-o. Între interesul naţional şi interesul tău ca om politic, nu poţi să pui interesul tău pe primul loc. Ori aici cred că, fie că vorbim de un interes personal, fie că vorbim de un interes de partid, prin refuzul de a relua discuţiile, este clar că se pune prioritar interesul partidelor, ceea ce nu e în regulă”, a apreciat Băsescu.

Partidele au fost convocate luni la Palatul Cotroceni de către preşedintele Nicuşor Dan. Acesta a anunţat că principala întrebare pe care o va pune este: „Ce majoritate se formează?”.

Ilie Bolojan: „PSD vrea să fie în guvernare, dar nu în faţă, ci în spate, la şurubăreală”. Comparație cu partidul Syriza

Bolojan, despre ce a găsit în „cămară”: Reactorul de la Doiceşti a consumat 240 de milioane de dolari. Vom rămâne cu un teren şi hârtii

