Premierul Ilie Bolojan anunță că miniștrii care urmează să preia portofoliile deținute de PSD vor face o analiză a oamenilor din subordine, în așa fel încât oamenii „incompetenți sau rău intenționați” să fie înlocuiți, iar cei competenți să fie puși la treabă.

„Am spus și în ședința de Guvern de joi că fiecare ministru care va prelua noile portofolii trebuie să facă o analiză a oamenilor. Dacă sunt oameni incompetenți sau rău intenționați, trebuie să fie înlocuiți. Scopul nu este să faci o acțiune antipolitică de pe o zi pe alta. Scopul este ca oamenii competenți să fie puși la treabă, iar cei slabi, indiferent de culoarea politică, să fie schimbați — sau cei care creează probleme”, a declarat premierul, vineri, la Europa FM, întrebat dacă oamenii PSD din structurile centrale vor fi concediați în perioada următoare.

Despre mutarea făcută de PSD: „Am un sentiment de neînțelegere”

Ilie Bolojan a vorbit și despre decizia PSD de a-și retrage miniștrii din Guvern, precizând că atunci când faci o înțelegere, te aștepți ca toți ceilalți să o respecte.

„Atunci când faci o înțelegere, când faci un contract, așa cum am făcut noi protocolul de coaliție, programul de guvernare, pe care le respecți, te aștepți ca și ceilalți să respecte. Nu s-a întâmplat asta. Dacă ai un astfel de sentiment, uneori, de nu înțelegi lucrurile — de ce, dacă nu sunt soluții, creezi așteptări, dacă știi că nu există soluții care să onoreze acele așteptări? Pentru că doar vei crea nemulțumire.

Am un sentiment de neînțelegere: de ce trebuie să mai generezi o criză, când orice om care are o responsabilitate pentru țara lui, în diferite poziții, în astfel de situații, caută să o întărească, nu să o slăbească”, a mai spus șeful Guvernului.

