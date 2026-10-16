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Exclusiv Ilie Bolojan explică ce se va întâmpla cu tabăra din PNL care îl contestă. „Sunt două posibilități”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Ilie Bolojan și Adrian Veștea la reuniunea Consiliului Național al Partidului Național Liberal, la Palatul Parlamentului, 28 iunie 2025. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
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Prezent în studioul Digi24, premierul interimar Ilie Bolojan a explicat ce se va întâmpla cu tabăra din PNL care îl contestă, „tabăra anti-Bolojan” cum a fost numită.

„Sunt două posibilități principiale pentru oricine este într-un partid. Una este să respecte o decizie a majorității chiar dacă nu este de acord cu ea. Și eu am fost de multe ori în astfel de situații când PNL, de-a lungul celor peste 30 de ani de când sunt membru, a luat decizii care cu care n-am fost de acord. Am votat de multe ori împotriva deciziilor partidului, dar asta este situația”, a spus Ilie Bolojan.

Cine însă nu se poate acomoda cu asta, poate să plece, a mai spus liderul PNL. „Dacă aceste decizii sunt incompatibile cu valorile tale sau dacă ai alte dependențe, pleci din partidul respectiv și îți faci altă activitate. Aici e o problemă pur și simplu de o anumită coerență, de respectul față de colegi și de respectarea unei direcții pe care o majoritate o stabilește. Și nu e vorba de altceva”, a conchis Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard

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