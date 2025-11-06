Premierul Ilie Bolojan a oferit joi, la Digi24, mai multe detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu afaceristul Fănel Bogoș, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, la Palatul Victoria. El mai spune că Bogoș nu i-a cerut nimic, ci doar s-a plâns că este „tratat necorespunzător” de autoritățile din județ.

Bolojan a explicat de ce a acceptat să se întâlnească cu Fănel Bogoș.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat audiență, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. El fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui și dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților locale, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o obișnuiță”, a spus premierul.

Despre discuția cu Bogoș

El a povestit și cum a decurs conversația cu afaceristul din Vaslui, subliniind că acesta nu i-a cerut nimic.

„A fost o programare care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact și domnul Barbu, pe care îl știam de mulți ani de zile, cum îi cunosc pe toți cei care sunt în PNL de ceva timp. El are o vechime destul de mare și când ești de 30 de ani în PNL îi cunoști pe toți membrii de partid, cel puțin pe cei care sunt în diferite structuri centrale, președinți organizați și așa mai departe. A venit la mine cu acest domn al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu-mi spunea nimic.

În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic. Subliniez pe tema asta. (...)Spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă. A fost o întâlnire probabil de în jur de 15 minute și ne-am dat mâna și am plecat mai departe”, a spus premierul.

„Am avut un ușor trac”

„Când de 20 de ani ești pe funcții publice îți vin mii de oameni în birou cu care ai întâlniri, atât la Primărie, la Consiliul Județean și acum la Guvern. Am întâlniri și oricine îmi solicită o întâlnire, dacă văd că este o problemă serioasă, cel puțin din declarațiile lui, caut să îi ascult pe oameni să văd dacă sunt probleme care pot fi rezolvate. Aici nu s-a întâmplat absolut nimic, în afară de a face această prezentare. Eu am avut așa un ușor și acum îmi aduc aminte trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat și aspecte care nu sunt strict de zona politică. Nu s-a întâmplat nimic”, adaugă el.

Șeful PNL Vaslui şi omul de afaceri Fănel Bogos s-au întânit pe 23 septembrie, la Palatul Victoria, și au avut o discuţie de 15 minute cu premierul Ilie Bolojan, a confirmat azi și de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore”, a declarat Dogioiu.

Patru persoane reținute

Fănel Bogoș este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, după ce ar fi vrut să obțină cu orice preț demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost reținut și în scurt timp va afla dacă judecătorii de la Tribunalul Vaslui îl vor aresta preventiv.

În același dosar au mai fost reținuți Laura Iusein, Mihai Aniței și Rareș Mihail Cristea.

De asemenea, DNA i-a pus sub control judiciar pe Silviu Ularu (membru al rețelei de influență coordonată de fostul general SIE Nicolae Iană) și pe Veronica-Oița Matacă (parte din rețeaua coordonată de Mihai Aniței).

După audierile de joi, și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost pus sub control judiciar.

Editor : C.L.B.