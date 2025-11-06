Live TV

Exclusiv Bolojan explică de ce a acceptat să se întâlnească în birou cu afaceristul acuzat de corupție. Premierul spune că a avut „un ușor trac”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto:Inquam Photos / George Călin
Din articol
Despre discuția cu Bogoș Patru persoane reținute

Premierul Ilie Bolojan a oferit joi, la Digi24, mai multe detalii despre întâlnirea pe care a avut-o cu afaceristul Fănel Bogoș, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, la Palatul Victoria. El mai spune că Bogoș nu i-a cerut nimic, ci doar s-a plâns că este „tratat necorespunzător” de autoritățile din județ. 

Bolojan a explicat de ce a acceptat să se întâlnească cu Fănel Bogoș. 

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat audiență, spunându-mi că vrea să-mi prezinte un domn într-o chestiune politică. El fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui și dacă ar avea o întâlnire cu mine, probabil că ar fi determinat sau mai convins să se implice în politică. Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților locale, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o obișnuiță”, a spus premierul.

Despre discuția cu Bogoș

El a povestit și cum a decurs conversația cu afaceristul din Vaslui, subliniind că acesta nu i-a cerut nimic.

„A fost o programare care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact și domnul Barbu, pe care îl știam de mulți ani de zile, cum îi cunosc pe toți cei care sunt în PNL de ceva timp. El are o vechime destul de mare și când ești de 30 de ani în PNL îi cunoști pe toți membrii de partid, cel puțin pe cei care sunt în diferite structuri centrale, președinți organizați și așa mai departe. A venit la mine cu acest domn al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu-mi spunea nimic.

În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic. Subliniez pe tema asta. (...)Spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă. A fost o întâlnire probabil de în jur de 15 minute și ne-am dat mâna și am plecat mai departe”, a spus premierul. 

„Am avut un ușor trac”

„Când de 20 de ani ești pe funcții publice îți vin mii de oameni în birou cu care ai întâlniri, atât la Primărie, la Consiliul Județean și acum la Guvern. Am întâlniri și oricine îmi solicită o întâlnire, dacă văd că este o problemă serioasă, cel puțin din declarațiile lui, caut să îi ascult pe oameni să văd dacă sunt probleme care pot fi rezolvate. Aici nu s-a întâmplat absolut nimic, în afară de a face această prezentare. Eu am avut așa un ușor și acum îmi aduc aminte trac, pentru că venind să discute aspecte politice, a prezentat și aspecte care nu sunt strict de zona politică. Nu s-a întâmplat nimic”, adaugă el. 

Șeful PNL Vaslui şi omul de afaceri Fănel Bogos s-au întânit pe 23 septembrie, la Palatul Victoria, și au avut o discuţie de 15 minute cu premierul Ilie Bolojan, a confirmat azi și de purtătorul de cuvânt al Guvernului.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore”, a declarat Dogioiu.

Patru persoane reținute

Fănel Bogoș este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență, după ce ar fi vrut să obțină cu orice preț demiterea șefului DSVSA Vaslui. El a fost reținut și în scurt timp va afla dacă judecătorii de la Tribunalul Vaslui îl vor aresta preventiv.

În același dosar au mai fost reținuți Laura Iusein, Mihai Aniței și Rareș Mihail Cristea.

De asemenea, DNA i-a pus sub control judiciar pe Silviu Ularu (membru al rețelei de influență coordonată de fostul general SIE Nicolae Iană) și pe Veronica-Oița Matacă (parte din rețeaua coordonată de Mihai Aniței).

După audierile de joi, și liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, a fost pus sub control judiciar.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Digi Sport
Rică Răducanu a recunoscut, după decesul lui Emeric Ienei: ”Nu era de-ai noștri, tată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, primul răspuns la acuzațiile lui Grindeanu la adresa Oanei...
drone in zbor
România a primit un sistem anti-dronă de ultimă generație din partea...
Înalta Curte de Casație. Foto: ÎCCJ
Acţiunile Gabriel Resources trebuie să fie puse sub sechestru...
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre pachetele privind pensiile magistraților și...
Ultimele știri
Militar rus, condamnat pentru prima oară la închisoare pe viaţă în Ucraina, pentru executarea unui prizonier de război
Cine este omul de afaceri găsit spânzurat în Vama Veche
Premierul Bolojan susține că anul viitor nu vor crește TVA și alte taxe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Popa Alexandru deputat pnl
Un deputat PNL propune „castrarea chimică” pentru cei care abuzează sexual copii sub 14 ani. „Nu te poţi numi om”
BUCURESTI - DEZBATERE - TRANSPORTUL PUBLIC IN BUCURESTI - 16 NOI
Blocul Național Sindical a cerut demiterea lui Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, după perchezițiile DNA
Mihai Barbu.
Șeful PNL Vaslui, care l-a dus pe afaceristul Fănel Bogos în birou la Bolojan, a fost pus sub control judiciar. Reacția PNL
DNA-Romania-1
DNA l-a reținut pe Fănel Bogoș, afaceristul care a ajuns până la premierul Bolojan pentru a demite șeful DSVSA Vaslui
laurentiu nistor psd hunedoara
Baronul PSD care a amenințat că va chema minerii revine asupra declarațiilor sale. „Nu e vorba de mineriade, ci de demnitate”
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e Cătălina Jacob, reprezentanta României la Miss Universe 2025. Are 28 de ani, a studiat la Milano și...
Cancan
Mariana, prima reacție după ce Horia Moculescu a ajuns de urgență la ATI: 'Să nu se mai agite atâta lume de...
Fanatik.ro
Donald Trump a reușit să-l impresioneze pe Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist a ținut să-l laude pe...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
”Bijuteria” lui Gică Popescu a fost inaugurată. Cum arată proiectul în valoare de 6 milioane de euro
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât costă și care sunt pașii pentru a face un divorț la notar în 2025
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Anthony Hopkins, despre decizia de a-și părăsi prima soție și fiica de doar un an: „Cel mai mare regret, dar...
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Care pensii vor scădea la mica recalculare? Aceste venituri nepermanente vă aduc o pensie mai mică
Digi FM
Carmen Brumă atrage atenția că un aliment natural, considerat medicament, te poate împiedica să slăbești...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...