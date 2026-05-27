Ilie Bolojan a declarat miercuri la Digi FM că ipoteza unui guvern tehnocrat a fost discutată din cauza faptului că PSD „ a dezertat de la răspundere” și a explicat motivele pentru care unui premier tehnocrat îi va fi greu să performeze.

„Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. De ce? Pentru că, în condiții normale, după ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier cu care, odată obținut, ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj, nici această răspundere. Într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, sigur e una din posibilitățile care au fost evocate”, a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan a evocat experiența personală de prim-ministru și a explicat de ce, în opinia sa, un premier tehnocrat ar avea dificultăți în a-și duce la capăt obiectivele.

„Din punctul meu de vedere, după această experiență de de premier de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa. Și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În Parlament există tot felul de propuneri care sunt în diferite stadii. Aproape la toate comisiile sunt propuneri care teoretic sună bine, de genul celei pe care astăzi Camera deputați lo a votat-o ca 2 ani de zile să nu se mai vândă acțiuni decât românilor de la companii. Mai sunt tot felul de propuneri de genul acesta, scutiri, exonerări, de genul care implică cheltuieli de la bugetul de stat. Ori gândiți-vă că în condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri și fără să existe deci o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele care sună bine și Guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar și deci e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere”, a spus Bolojan.

El a subliniat că „din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deși era în guvernare prima dată a încercat să fugă de răspundere, jucând rolul opoziției de guvernare, în al doilea rând a încercat să blocheze, trecând frâna de mână la toate reformele, să le întârzie și la final, pentru că am încercat să limităm risipa, au ajuns la moțiunea de cenzură. Ori cu o asemenea atitudine e greu de presupus că va funcționa susținerea unui guvern tehnocrat”.

Ilie Bolojan a mai spus și ce intenții are PLN în condițiile în care va fi propus un guvern tehnocrat de către șeful statului: „În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștri de bază. Pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern. Sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara”.

Editor : M.I.