Live TV

Exclusiv Ilie Bolojan explică de ce un premier tehnocrat va performa greu

Data publicării:
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan. Sursa foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Ilie Bolojan a declarat miercuri la Digi FM că ipoteza unui guvern tehnocrat a fost discutată din cauza faptului că PSD „ a dezertat de la răspundere” și a explicat motivele pentru care unui premier tehnocrat îi va fi greu să performeze.

„Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. De ce? Pentru că, în condiții normale, după ce Partidul Social Democrat a dărâmat guvernul din care a făcut parte, făcând practic o majoritate parlamentară cu AUR, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier cu care, odată obținut, ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj, nici această răspundere. Într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, sigur e una din posibilitățile care au fost evocate”, a declarat premierul interimar.

Ilie Bolojan a evocat experiența personală de prim-ministru și a explicat de ce, în opinia sa, un premier tehnocrat ar avea dificultăți în a-și duce la capăt obiectivele.

„Din punctul meu de vedere, după această experiență de de premier de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa. Și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În Parlament există tot felul de propuneri care sunt în diferite stadii. Aproape la toate comisiile sunt propuneri care teoretic sună bine, de genul celei pe care astăzi Camera deputați lo a votat-o ca 2 ani de zile să nu se mai vândă acțiuni decât românilor de la companii. Mai sunt tot felul de propuneri de genul acesta, scutiri, exonerări, de genul care implică cheltuieli de la bugetul de stat. Ori gândiți-vă că în condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri și fără să existe deci o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele care sună bine și Guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar și deci e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere”, a spus Bolojan.

El a subliniat că „din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deși era în guvernare prima dată a încercat să fugă de răspundere, jucând rolul opoziției de guvernare, în al doilea rând a încercat să blocheze, trecând frâna de mână la toate reformele, să le întârzie și la final, pentru că am încercat să limităm risipa, au ajuns la moțiunea de cenzură. Ori cu o asemenea atitudine e greu de presupus că va funcționa susținerea unui guvern tehnocrat”.

Ilie Bolojan a mai spus și ce intenții are PLN în condițiile în care va fi propus un guvern tehnocrat de către șeful statului: „În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștri de bază. Pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern. Sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
1
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
Avertizare meteo de furtuni.
3
Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele...
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Alexander Lukashenko
5
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România...
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" și-a făcut bagajele și a plecat, cu două săptămâni înainte de startul Cupei Mondiale
Digi Sport
"Cea mai frumoasă jurnalistă sportivă" și-a făcut bagajele și a plecat, cu două săptămâni înainte de startul Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan sedinta guvern gov ro
Ilie Bolojan, întrebat despre o nouă nominalizare pentru funcția de premier: PNL ar susține varianta dacă este cazul
Ilie Bolojan (1)
Ilie Bolojan: „De trei săptămâni, PSD-ul a intrat prin boscheți. Nu vin cu o propunere și fug de răspundere”
pupitru psd
PSD îl acuză pe Bolojan că face numiri în funcții publice în schimbul susținerii în PNL: „Să înceteze sinecuriada”
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan: „Proiectul Doicești are probleme serioase”. Ce spune premierul despre negocierile politice și salariile demnitarilor
eugen tomac nicusor dan
Kelemen: Tomac e om onorabil. Dar să încredinţezi formarea unui guvern unui preşedinte de partid care nu e în Parlament e interesant
Recomandările redacţiei
Detaliu mâna unui deputat care votează în Camera Deputaților
Vânzarea acțiunilor în cazul companiilor de stat, interzisă până la...
alexandru nazare guvern
Alexandru Nazare este audiat ca martor la DNA în dosarul vaccinurilor...
tiktok
Raport îngrijorător: doar 10 conturi generează aproape 80% din...
vladimir putin (1)
„Intențiile lui Putin sunt mai grave decât se aștepta Europa de...
Ultimele știri
Învăţătoare reţinută de Poliție pentru că a agresat un elev, după ce băiatul a rupt documentul cu rezultatele de la Evaluarea Naţională
Românii din diaspora care investesc în țară pot primi până la 200.000 de euro. Care sunt condițiile programului
(P) Fibre și bacterii bune: care este diferența și cum le alegi corect pentru tranzitul intestinal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un model celebru așteaptă al șaselea copil la 44 de ani. Soțul ei este moștenitorul uneia dintre cele mai...
Cancan
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său...
Fanatik.ro
Mihai Rotaru dezvăluie momentul în care a vrut să plece de la Universitatea Craiova: „Le-am spus lui Pavel...
editiadedimineata.ro
Papa Leon avertizează asupra imaginilor generate cu AI: „Un amplificator puternic al dezinformării”
Fanatik.ro
Andrei Cristea, încă marcat de sfertul UEFAntastic: „Nu m-am putut ridica două zile din pat după meci!”. Cum...
Adevărul
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
Playtech
Averea neaşteptată a lui Eugen Tomac. De ce este numit &quot;omul lui Băsescu&quot;, este dorit premier al...
Digi FM
Elevă de clasa a V-a, către ministrul Educației, atent mai mult pe telefon: „Voi ne interziceți telefoanele...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Naomi Osaka a făcut parada modei pe teren, iar adversara ei a cedat și nu s-a ferit de cuvinte
Pro FM
Paul McCartney, despre motivul pentru care nu face poze cu fanii. Comparația neașteptată făcută de legendarul...
Film Now
„Trebuia să rămână modest!” Russell Crowe, în centrul unor controverse după interacțiunea cu fanii din Paris...
Adevarul
Ce salarii vor avea cadrele medicale din 2027. Reforma salarizării aduce creșteri importante și păstrează...
Newsweek
Veste grozavă pentru pensionari. Cu cât se indexează pensiile la 1 ianuarie 2027? Anunțul BNR
Digi FM
Tudor Chirilă, apariție rară alături de partenera sa. El și Iulia Mîzgan sunt împreună de 14 ani, au doi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson, milionarul obsedat de tinerețe, a dezvăluit cele 41 de reguli după care își trăiește viața...
Digi Animal World
Au vrut să facă o friptură, dar s-au speriat atunci când au văzut ce se ascunde în grătar: „Nu înțeleg cum a...
Film Now
„Mai bun decât un Emmy”. Ce notă i-a dat Brett Goldstein lui Jennifer Lopez pentru sărutul din noul film
UTV
Ianca, fiica lui Răzvan Simion, vorbește despre presiunea de a avea un tată celebru. „Am simțit adesea că...