Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat joi că liberalii nu vor vota Guvernul Tomac, argumentând că această variantă este de fapt un paravan care „ar scuti PSD de răspundere pe care o are pentru situaţia în care am ajuns”. În același timp, susține el, „un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”.

„De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a spus Bolojan, după ședința BPN.

Preşedintele PNL a mai arătat că „un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”.

„Un guvern fără o susţinere politică şi parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţiile noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a explicat Bolojan decizia PNL.

El a menţionat că „este foarte probabil ca, în această situaţie, să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce iniţiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat şi care ne creează probleme legate de menţinerea angajamentelor noastre ca ţară în contextul deficitului mare pe care trebuie să îl reducem în continuare”.

„Din aceste motive care ţin de rezultatele şi de responsabilitatea unui astfel de guvern, am luat decizia să nu susţinem învestirea lui”, a anunţat Bolojan.

Preşedintele PNL a mai menţionat că, „dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social-Democrat de răspunderea pe care o are pentru situaţia în care am ajuns”.

„Este anormal să nu-ți asumi răspunderea, dar să încerci prin structura unui guvern să asiguri protecția unor așezăminte, renarea de resurse de la alte ministere, e incorect și imoral din acest punct de vedere”, adaugă Bolojan.

Șeful liberalilor susține că PNL și-a făcut datoria față de români, în timp ce PSD își face strategii pentru următoarele alegeri.

„Din punct de vedere al responsabilității, legate de atitudinea PNL, acest partid a fost responsabil pentru țara noastră anul trecut, când, deși era o situație dificilă și nu era îngrămădeală pentru funcția de premier, mi-am asumat acest lucru cu susținerea colegilor - la prima tură, nu am negociat să fim la a doua tură abia după ce se iau masurile dificile. Asta e o evidență. În aceste luni nu am creat conflicte nici eu, nici miniștrii partidului nostru, să facem ce trebuie pentru țara noastră, nu am răspuns la calomnii și consider că PNL și-a arătat responsabilitatea pentru România.

„Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ce a făcut PSD. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale, și atunci când le-au fost afecatte interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să încercăm să dărâmăm guvernul din care am făcut parte”, a mai spus Bolojan.

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Editor : C.L.B.