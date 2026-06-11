Live TV

Video Ilie Bolojan explică decizia PNL de a nu vota Guvernul Tomac: „E un paravan pentru PSD”

Data actualizării: Data publicării:
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a explicat joi că liberalii nu vor vota Guvernul Tomac, argumentând că această variantă este de fapt un paravan care „ar scuti PSD de răspundere pe care o are pentru situaţia în care am ajuns”. În același timp, susține el, „un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”.

„De ce am luat această decizie? În primul rând pentru că, dat fiind situaţia în care avem un guvern fără o susţinere politică explicită, deci fără o susţinere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România şi deci nu este o soluţie guvernamentală în momentul de faţă”, a spus Bolojan, după ședința BPN.

Preşedintele PNL a mai arătat că „un guvern fără susţinere politică nu poate spera decât la supravieţuire”.

„Un guvern fără o susţinere politică şi parlamentară este mai slab decât un guvern minoritar. În condiţiile în care un astfel de guvern va veni cu o măsură, cum sunt multe dintre cele pe care orice guvern care vine va trebui să le pună în practică ca urmare a deficitelor, a angajamentelor pe care le are România şi a situaţiile noastre economice, care va fi dificil de asumat, acest guvern va rămâne singur pentru că nimeni nu îl va susţine”, a explicat Bolojan decizia PNL.

El a menţionat că „este foarte probabil ca, în această situaţie, să ne trezim cu propuneri parlamentare care sunt total diferite de ceea ce iniţiază guvernul, cu lucruri care încarcă cheltuielile bugetului de stat şi care ne creează probleme legate de menţinerea angajamentelor noastre ca ţară în contextul deficitului mare pe care trebuie să îl reducem în continuare”.

„Din aceste motive care ţin de rezultatele şi de responsabilitatea unui astfel de guvern, am luat decizia să nu susţinem învestirea lui”, a anunţat Bolojan.

Preşedintele PNL a mai menţionat că, „dintr-o perspectivă politică, această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social-Democrat de răspunderea pe care o are pentru situaţia în care am ajuns”.

„Este anormal să nu-ți asumi răspunderea, dar să încerci prin structura unui guvern să asiguri protecția unor așezăminte, renarea de resurse de la alte ministere, e incorect și imoral din acest punct de vedere”, adaugă Bolojan.

Șeful liberalilor susține că PNL și-a făcut datoria față de români, în timp ce PSD își face strategii pentru următoarele alegeri.

„Din punct de vedere al responsabilității, legate de atitudinea PNL, acest partid a fost responsabil pentru țara noastră anul trecut, când, deși era o situație dificilă și nu era îngrămădeală pentru funcția de premier, mi-am asumat acest lucru cu susținerea colegilor - la prima tură, nu am negociat să fim la a doua tură abia după ce se iau masurile dificile. Asta e o evidență. În aceste luni nu am creat conflicte nici eu, nici miniștrii partidului nostru, să facem ce trebuie pentru țara noastră, nu am răspuns la calomnii și consider că PNL și-a arătat responsabilitatea pentru România.

„Dacă ne-am fi gândit la 2028, am fi făcut ce a făcut PSD. Adică să încercăm să ne extragem de la orice formă de răspundere, să beneficiem doar de pozițiile guvernamentale, și atunci când le-au fost afecatte interesele, când am încercat să eliminăm risipa, să încercăm să dărâmăm guvernul din care am făcut parte”, a mai spus Bolojan.

Citește și: Un lider PNL acuză că Nicusor Dan a avut un discurs „profund fascist” (Stenograme)

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
2
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
3
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
Heorhii Tikhîi
4
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
explzoie drona port constanta
5
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Digi Sport
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan: Era mai bine dacă făcea apel la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Schimbare pe lista lui Tomac. Cine va fi propus să preia Ministerul Finanțelor (surse)
INSTANT_TOMAC_USR_28_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Eugen Tomac propune un sistem de învățământ comun pentru România și Rep. Moldova: „Să ieșim din logica fiecare cu treburile lui”
Consiliul Superior al Magistraturii CSM
Eugen Tomac, după acuzațiile CSM: Un stat de drept puternic nu se teme de libertatea de exprimare
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Un lider PNL acuză că Nicusor Dan a avut un discurs „profund fascist” (Stenograme)
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
PNL nu susține Guvernul Tomac. Vot în unanimitate în ședința BPN
pfizer
A venit nota de plată în procesul vaccinurilor COVID-19 de la Pfizer...
crima mures
Sentință definitivă în cazul fugarului Emil Gânj: a fost condamnat la...
ploaie care cade pe umbrelă
Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii în 17 județe. Care sunt...
Ultimele știri
Surse: Influencerul Makaveli este audiat la poliție, altături de alte trei persoane, în cadrul Operațiunii Jupiter
Pete Hegseth crede că deţinuţii care au mai rămas la Guantanamo meritau să fie executaţi
Președintele polonez va participa la spectacolul UFC organizat pe peluza Casei Albe, cu ocazia împlinirii a 80 de ani ai lui Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri după 30 de ani. De ce s-au întâlnit prințesa Diana și JFK Jr. într-un hotel din New York: „Un joc...
Cancan
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar...
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între Simona Halep și noul său iubit, Dorin Mateiu. Milionarul e mult...
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Destinul stadioanelor Generaţiei de Aur. Ce s-a ales de arenele pe care România a scris istorie la CM 1994
Adevărul
„Situația din Crimeea ajunge și la noi”. Mesaje de panică privind lipsa de combustibil puse de ruși pe...
Playtech
Poți conduce dacă ai diabet? Situațiile în care dreptul de a conduce poate fi restricționat și ce spune legea...
Digi FM
Reacție dură în online: De ce speră Dan Negru ca acest Campionat Mondial să fie un eșec total
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A ”rupt” tăcerea: ”Duc lipsă constant”. Au divorțat după 25 de ani și 3 copii
Pro FM
"Sirena apelor" în oaza ei de relaxare. Delia, în costum de baie, cu perucă verde, la piscina de pe terasa...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Controversele din jurul noii grile de salarizare reapar în spațiul public. Cât ar putea ajunge salariile...
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii așteptat de 2.500.000 pensionari. „Am trimis banii”. Când intră pensia pe card?
Digi FM
Cine e milionarul de 58 de ani cu care a fost pozată Simona Halep în Mykonos. În ultimul timp s-a vorbit tot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
De ce se linge pisica imediat după ce o mângâi? Motivul real este diferit de ceea ce crezi
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt renunță la numele Pitt. Zahara este al treilea copil care face acest...