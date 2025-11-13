Live TV

Ilie Bolojan, explicații după întâlnirea cu magistrații la Cotroceni: Un numitor comun este departe. Pensia din prezent, 5.000 de euro

Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi, că nu s-a ajuns la niciun acord în urma discuţiilor pe tema reformei pensiilor magistraţilor, care s-au desfăşurat miercuri la Palatul Cotroceni.

Fiecare ne-am spus punctele de vedere, dar nu am ajuns la o soluţie care să fie agreată de ambele părţi şi nici nu ne-am apropiat de o variantă care să pară că duce la o formulă în care să ajungem la un numitor comun”, a declarat Bolojan, joi, la postul Euronews România, potrivit Agerpres.

În opinia sa, o problemă importantă o reprezintă vârsta de pensionare a unor categorii profesionale, inclusiv magistraţii.

Sunt două aspecte importante care nu ţin de viziunea unei persoane, ci ţin de nişte realităţi care nu pot fi contestate. Nu mai putem să susţinem şi nu mai putem suporta nici din punct de vedere al sustenabilităţii, nici din punct de vedere al unei justiţii sociale o pensionare care să fie între 48 şi 50 de ani. Deci vârsta de pensionare prea rapidă nu mai poate fi suportată, aceasta este o realitate pe care nu o putem contesta, a subliniat prim-ministrul.

Vă rog să vă gândiţi că o pensie cu care astăzi se iese din magistratură, în medie, este aproape 5.000 de euro (...). Gândiţi-vă că o pensie medie în România este 500, 550, 600 de euro astăzi. Adică este o diferenţă foarte mare între pensia medie şi pensia din magistratură şi atunci aceste lucruri, că ne place, că nu ne place, trebuie să fie corectate, v-am spus, pentru că e o problemă de a avea un sistem echitabil cât de cât, dar să ai şi un sistem care poate să stea în picioare în anii următori. (...) Dacă s-ar aplica ceea ce am propus, ar fi 70% din ultimul salariu, deci ar fi aproximativ 3.500 de euro net, la care se aplică CASS-ul de 10%, care se aplică la toţi cei care au pensii mai mari de 3.000 de lei, prin acea diferenţă, asta ar însemna că ar mai cădea încă 300 de euro, deci ar fi 3.200 de euro net pe lună”, a mai afirmat premierul.

Consiliul Superior al Magistraturii a confirmat anterior, într-un comunicat de presă, eşecul discuţiilor de miercuri de la Palatul Cotroceni pe tema reformei pensiilor magistraţilor, deşi susţine că reprezentanţii magistraţilor au manifestat deschidere pentru rezolvarea problemelor

