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Ilie Bolojan: Fără investiţii, fără dotări, nu ne putem aştepta la o medicină de calitate

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Premierul interimar Ilie Bolojan a participat, la Cluj-Napoca, la inaugurarea unui nou centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență. Cu această ocazie, Bolojan a subliniat importanța investițiilor și a dotărilor pentru dezvoltarea sistemului medical.

„Fără investiţii, fără dotări, nu ne putem aştepta la o medicină de calitate în anii următori”, a declarat Ilie Bolojan, după ce a participat la inaugurarea unui nou Centru de patologie vasculo-cerebrală şi neurochirurgie în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.

Premierul a transmis respectul său pentru medicii care profosează în Cluj Napoca și preiau cele mai grele vazuri din Transilvania.

„Sunt onorat să particip la acest eveniment. Şi sunt aici, în primul rând, în semn de respect pentru şcoala de medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraş şi le mulţumesc pentru că, atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj, le mulţumesc pentru studenţii pe care îi pregătesc aici, pentru că lucrează la toate spitalele din Transilvania. Şi le sunt recunoscător pentru ceea ce fac în sistemul nostru de medicină, Clujul fiind unul dintre cele mai puternice centre din acest punct de vedere ", a afirmat Ilie Bolojan.

Noul Centru de patologie vasculo-cerebrală şi neurochirurgie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj este realizat din fonduri europene. La inaugurarea acestuia au partiicpat premierului interimar Ilie Bolojan şi a ministrului interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.
Investiţia pentru dezvoltarea infrastructurii medicale de înaltă performanţă dedicate pacienţilor cu afecţiuni neurochirurgicale, neurovasculare şi neurologice a fost finanţată din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri naţionale, precizează Guvernul, într-un comunicat de presă.

Centrul oferă servicii moderne în sectorul patologiilor neurochirurgicale, are o zonă dedicată investigaţiilor imagistice şi este dotat cu echipamente pentru investigaţii şi tratament neurochirurgical şi neurovascular. Acesta are şase săli de operaţie pentru proceduri neurochirurgicale, 105 paturi, dintre care 26 de terapie intensivă.

Editor : A.R.

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