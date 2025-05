Ilie Bolojan, despre un guvern minoritar: „Nu exclud. Ca să faci o majoritate stabilă trebuie să aduni trei grupuri politice”

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, marţi, că va fi dificil să se facă o majoritate stabilă, dar fără o majoritate stabilă, dacă ai un guvern minoritar, riscurile sunt mari şi va participa la aceste discuţii, pentru a găsi o soluţie pentru o majoritate stabilă şi pentru un guvern care este format din cei mai buni oameni posibili.

Ilie Bolojan a fost întrebat într-un podcast la Rock FM dacă un guvern minoritar ar putea duce ţara prin criza economică.

„Nu exclud o astfel de situaţie. Gândiţi-vă că în Parlamentul României, care este pulverizat politic, avem şapte grupuri politice, nimeni nu are mai mult de 23%, deci ca să faci o majoritate stabilă trebuie să aduni trei grupuri politice la o masă şi eu fac parte dintr-un grup politic, am participat la aceste negocieri, nu sunt foarte uşor de dus, pentru că fiecare are o agendă diferită, din păcate, şi de multe ori n-am înţeles că trebuie să facem compromisuri pentru ţara noastră. În parte, le-am reuşit, pentru că acest guvern a funcţionat relativ stabil, dar a administrate ţara în această perioadă”, a spus şeful statului, citat de news.ro.

Potrivit lui Bolojan, „problema era că timpul ne impunea să facem şi reforme, dar într-o perioadă pre-electorală, niciun guvern în nicio ţară şi niciun om polic nu are apetenţa de a corecta, de a tăia, de a restructura, pentru că înseamnă de fapt pierderi de voturi”.

„După aceste alegeri, acest lucru este absolut necesar. Deci va fi dificil să se facă o majoritate stabilă, dar fără o majoritate stabilă, dacă ai un guvern minoritar, riscurile sunt mari. Guvernul are o o idee de reformă, vine, o pune în practică, negociază cu Uniunea Europeană şi o transpune printr-o ordonanţă de urgenţă. Deci intră imediat în vigoare, dar ea, ca să rămână lege, trebuie să treacă prin Parlament. Or, Parlamentul schimbă total fondul ei şi emisiunea nu se mai face la Rock FM şi te trezeşti cu emisiune la un alt post de radio, care este total diferit de ce ţi-ai programat. Şi în această situaţie, riscurile să pară o guvernare haotică şi fără o o logică sunt foarte mari şi e nevoie de o susţinere parlamentară puternică în astfel de situaţii, pentru că ne place, nu ne place, în general, aceste reforme nu sunt aplaudate”, a afirmat preşedintele interimar.

„Avem o responsabilitate pentru ţara noastră. Şi eu am spus, pentru că s-a mai discutat în aceste zile, voi participa la aceste discuţii pentru a găsi o soluţie pentru o majoritate stabilă, pentru un guvern care este format din cei mai buni oameni posibili, pe care partidele din acea coaliţie, dacă va fi şi PNL, să-i trimită acolo în aşa fel încât să facem ceea ce este necesar pentru ţară”, a completat el.

Despre asumarea funcţiei de premier, Ilie Bolojan a spus că, „dacă ar fi să citez din cei care au vorbit în această perioadă de marketing electoral, ar trebui să vă răspundă că da”.

„Eu cred că trebuie să fim corecţi cu cei care ne ascultă, pentru că asta ţine de seriozitate şi de de a nu crea nişte aşteptări care nu sunt onorate. Ce pot să spun este că voi susţine formarea unei coaliţii stabile de guvernare care să facă ceea ce este necesar pentru România, să aducă aceste corecţii, să facă statul mai eficient, să încaseze fondul europene, să pună economia în mişcare. (..) Dar asta nu înseamnă doar un premier, înseamnă echipe puternice, pentru că nimeni nu poate rezolva lucrurile de unul singur. Ideea asta că există un salvator care vine la conducerea României pe un cal alb sau cineva care vine premier nu funcţionează, nici în radio, în business, şi nici în politică şi administraţia publică. Ai nevoie de echipe competente”, a mai declarat Ilie Bolojan.

