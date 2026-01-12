Premierul Ilie Bolojan se va întâlni astăzi, 12 ianuarie, cu cei cinci vicepremieri ai săi. Prima ședință vine în contextul în care majorarea taxelor și impozitelor locale a stârnit reacții negative. Întrevederea are ca scop discutarea principalelor priorități guvernamentale.

Cei cinci vicepremieri care ar urma să se afle la Palatul Victoria sunt: Oana Gheorghiu, Marian Neacșu, Tanczos Barna, Cătălin Predoiu și Radu Miruță.

Rebeca Manea, jurnalist Digi24, a explicat că cea mai mare prioritate este bugetul pentru 2026, în timp cea mai mare grijă este reducerea deficitului bugetar.

„România și-a asumat și în fața Comisiei Europene că vom avea un deficit anul acesta mai mic de 6,5% din PIB. De asemenea, tot pentru anul acesta foarte important să vedem ce se întâmplă cu reforma în administrație. S-a agreat o reducere de 10% cu cheltuielile de personal, fără însă să fie afectate salariile de bază. Tot anul acesta trebuie să vedem ce se întâmplă și cu pensiile speciale ale magistraților. Aici așteptăm decizia Curții Constituționale de vineri, iar dacă va fi bună această lege, dacă va fi declarată constituțională, am putea vedea extinse aceste reguli, poate și pentru alte categorii de speciali, cum sunt polițiștii, jandarmii sau militarii.

De asemenea, prioritar pentru Guvern rămân și cele 150 de jaloane PNRR, pentru care România poate pierde 10 miliarde de euro dacă nu le îndeplinește până în august 2026. La fel, trebuie să vedem cum decid cei din coaliție cum rămâne cu șefii din servicii, pentru că aceasta este o altă decizie pe care trebuie să o vedem”, a explicat jurnalistul Digi24.

Amintim că Guvernul a venit, duminică, cu o serie de precizări cu privire la decizia de majorare a impozitelor şi taxelor pe proprietate - clădiri, terenuri şi autovehicule, iar unul dintre motive a fost că gradul de încasare era redus şi impozitele nu erau actualizate cu rata inflaţiei, ceea ce a generat „pierderi importante” de venituri pentru autorităţile locale.

