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Ilie Bolojan: „Guvernul Tomac era o formulă de tip paravan. Guvernul Niculescu scoate lucrurile dintr-o anumită ipocrizie.”

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Ilie Bolojan
Sursa foto: Facebook/Ilie Bolojan
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Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, duminică seară, că Guvernul Tomac era „o formulă de tip paravan” deoarece PSD avea miniştri delegaţi în guvern, dar nu avea niciun fel de răspundere şi nu era o asumare cât se poate de clară. În opinia lui Bolojan, Guvernul Luca Niculescu „scoate lucrurile dintr-o anumită ipocrizie”. Despre propunerea de premier Adrian Veştea, liderul liberal spune că nu era în spiritul democraţiei parlamentare şi nu avea cum să funcţioneze. „Nu era un lucru bun pentru PNL şi era, eventual, în avantajul PSD”, adaugă Ilie Bolojan.

Preşedintele PNL a fost întrebat, duminică, la B1 TV, dacă regretă că nu a votat guvernul Tomac, care nu avea miniştri PSD.
 
„Nu regret acest lucru. Consider că PNL a avut o atitudine constantă în toată această perioadă. Am decis, în baza experienţei pe care am avut-o, că dacă PSD va face o moţiune de cenzură, nu vom mai fi într-un guvern cu ei. Am văzut ce s-a întâmplat în toată această perioadă şi una din tehnicile pe care le-a folosit PSD a fost fuga de orice fel de răspundere. A fost jocul dublu în care de dimineaţă erau într-o coaliţie, seara erau în opoziţie, la televiziuni sau în declaraţiile publice”, a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit lui Ilie Bolojan, guvernul Tomac era „o formulă de tip paravan”, în condiţiile în care PSD „avea delegaţi în acest guvern”, dar „nu avea niciun fel de răspundere şi nu era o asumare cât se poate de clară”. 

„Acest guvern (n. red. - Guvernul Niculescu), că ne place, că nu ne place, ne scoate dintr-o anumită ipocrizie. Adică este, un rezultat al deciziilor pe care preşedintele României le-a luat prin nominalizarea prim-ministrului Luca Niculescu şi prin modul în care a temporizat şi a făcut nominalizările şi decizia Partidului Social Democrat de a intra în acest guvern cu echipa de miniştri care este oglinda ofertei Partidului Social Democrat, pentru care îşi asumă răspunderea şi este din punctul de vedere al răspunderii şi al acţiunii, un lucru mult mai transparent şi mai corect”, a afirmat liderul PNL.

În opinia liderului liberal, Guvernul Veştea „nu avea cum să funcţioneze” şi „nu era, un lucru bun pentru PNL”, ci, „eventual”, în „avantajul” PSD.
 
„Vă rog să vă gândiţi cum s-a făcut nominalizarea guvernului Veştea. Ştim cu toţii, da. Era evident o propunere care nu era în spiritul democraţiei parlamentare, nu avea cum să funcţioneze, nu era un lucru bun pentru PNL şi era eventual, în avantajul PSD. Nu e vorba de calcule aici. E pur şi simplu că atunci când te duci într-o guvernare, indiferent ce poziţii ocupi şi pe cine ai în acel guvern, să ai conştiinţa că poţi să faci ceea ce trebuie”, a declarat Bolojan.
 
El a explicat că cel mai grav lucru este să mergi într-o coaliţie şi să nu faci nimic sau să nu faci ce trebuie, situaţie în care „dezamăgeşti pe toată lumea”.
 
„Am văzut ce s-a întâmplat în 2023-2024, când, deşi s-a aruncat cu bani din toate punctele de vedere pe măriri fără suport în veniturile statului, pe proiecte de tot felul, totuşi românii au dat un vot anti-sistem puternic, pentru că acea coaliţie nu a livrat la aşteptările românilor, a creat lucruri care nu puteau fi asigurate. Nu a corectat nedreptăţi, a cultivat numiri clientelare pe care oamenii le-au văzut şi s-au revoltat. Dacă te mai duci încă o dată într-o astfel de coaliţie cu partide care nu-şi respectă înţelegerile, care fug de orice răspundere, care blochează reformele statului, care te fac praf prin contractele pe care le au seară de seară, care vor să fie o anexă, cum să poţi livra?”, a precizat liderul PNL.

Bolojan a adăugat că pentru viitorul guvern pericolul de sabotaj va fi de la PSD.

„Cel mai mare pericol, cel mai mare sabotor pentru orice guvern în care este PSD-ul este pur şi simplu PSD-ul. Şi pentru acest guvern pericolul de sabotaj mare va fi de la Partidul Social Democrat. Dar asta este situaţia, iar PNL va trebui să treacă printr-o perioadă care nu este comodă, dar este singura şansă să convingem românii, oamenii serioşi din ţara asta, oamenii care lucrează, care înţeleg că nu tot ce zboară se mănâncă, că există nişte date economice care nu pot fi contestate, că dacă vrem să ne fie mai bine, e nevoie de un efort colectiv, e nevoie de o bună guvernare care nu risipeşte banii, care creează condiţii de dezvoltare. Dacă nu reuşim să convingem românii că noi suntem o alternativă bună la asta, înseamnă că nu am făcut nimic şi 2028 nu va arăta bine în România”, a mai spus Ilie Bolojan.

Editor : Sebastian Eduard

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