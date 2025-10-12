Ilie Bolojan: „Hoția și lașitatea ne-au făcut rău. Ăștia sunt dușmanii noștri”. Ce spune premierul despre România de azi

Live TV

ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, la Oradea, despre starea României de azi și despre cei pe care îi consideră adevărații „dușmani” ai țării. El a declarat că „hoția și lașitatea” au făcut mult rău poporului român și că, în timpul mandatului său, va face „ceea ce trebuie, nu ce dă bine”. Premierul a criticat lipsa de responsabilitate și tolerarea incompetenței în administrație, subliniind că un oraș nu poate prospera atâta timp cât în restul țării lucrurile nu merg bine, informează News.ro.

Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea.

„Astăzi, în afară de a-i respecta pe aceşti eroi şi pe oameni care au făcut istorie pentru ţara noastră, este şi o zi de reflecţie. Trebuie să ne gândim că, dacă totul ar fi fost bine de-a lungul istoriei trecute sau mai recente, probabil că am fi fost în altă parte. Eram, poate, mai bine. Dar, în afară de ce au hotărât alţii pentru noi, în afară de relele care au venit peste noi, trebuie să recunoaştem că şi din interior ne-am făcut câteodată rău”, a declarat Ilie Bolojan, duminică, în discursul rostit în Piaţa Unirii din Oradea, la Statuia Regelui Ferdinand, unde s-au comemorat momentele de la 12 octombrie 1918 şi 1944.

Uneori laşitatea ne-a făcut rău. Uneori deciziile greşite ne-au făcut rău. Hoţia ne-a făcut rău. Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii.

Premierul a continuat, apreciind că cei aflaţi în funcţii trebuie să-şi facă datoria faţă de oamenii pe care-i reprezintă.

„Pe mine nu mă îngrijorează ceea ce nu depinde de noi. Pe mine mă îngrijorează ceea ce depinde de noi şi uneori nu facem. Mă îngrijorează lipsa de responsabilitate, mă îngrijorează tolerarea incompetenţei şi uneori lipsa de respect faţă de români. Şi când vom înţelege asta, că astăzi nu ni se mai cere să luăm decizii care ne riscă vieţile, ni se cere doar să vă respectăm şi fiecare acolo unde suntem să ne facem datoria pentru comunităţile noastre şi pentru ţara noastră”, a mai declarat premierul.

Acesta a anunţat că va face tot ce consideră necesar pentru România, cât va deţine funcţia, indiferent cât de lung sau de scurt va fi acest interval.

Dragii mei, cât voi sta în această funcţie – o zi, o lună – trebuie să ştiţi că voi face tot ceea ce este posibil pentru ţara noastră şi pentru oraşul nostru.

„Nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Aşa cum economiştii ştiu că ratingul unei localităţi nu poate să fie mai mare decât ratingul ţării, ca să ne ridicăm localităţile, trebuie să ne ridicăm ţara”, a mai spus premierul.

La finalul mandatului, Bolojan vrea să se poată uita în ochii oamenilor știind că a făcut ceea ce trebuie.

„Pentru mine este important ca atunci când nu voi mai fi pe funcţie, pentru că am ocupat toate funcţiile posibile (…) nu vreau să îmi pierd calitatea de cetăţean (…) şi când trec prin Oradea sau prin judeţul Bihor, ştiu că nu o să mă laude toţi, dar măcar să mă pot uita în ochii oamenilor că am făcut ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine”, a mai declarat premierul.

Ilie Bolojan, considerat inflexibil de către partenerii de coaliţie, este criticat, printre altele, pentru insistenţa sa ca reforma administraţiei locale să se facă după viziunea pe care o are el.

De asemenea, premierul este criticat pentru unele dintre deciziile luate deja pentru reducerea deficitului, dar şi pentru cele pe care intenţionează să le adopte în viitor, doar că nu s-a ajuns la o decizie în coaliţie.

