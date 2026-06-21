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Exclusiv Ilie Bolojan: I-am transmis lui Nicușor Dan două variante de ieșire din criza politică. Există soluții corecte

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Nicușor Dan și Ilie Bolojan
Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Din articol
„Este de principiu o soluție pentru a ieși din această stare de blocaj”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat duminică, în direct la Digi24, că i-a transmis președintelui Nicușor Dan două variante de ieșire din criza politică, precizând că „există soluții corecte, transparente pe față, prin care România poate fi guvernată într-o manieră de tip minoritar”. El a mai spus că nu comentează dacă a avut sau nu discuții directe cu șeful statului pe acest subiect.

 

Întrebat dacă a vorbit cu președintele Nicușor Dan de când a fost nominalizat Adrian Veștea, Ilie Bolojan a spus: „Nu comentez, nu afirm sau nu infirm astfel de discuții”.

„Dar ceea ce am spus astăzi după ședința biroului permanent național, după congres, în care am venit cu niște soluții pentru a se debloca lucrurile într-o manieră transparentă și care nu afectează climatul nostru politic, i-am transmis domnului președinte”, a afirmat el. 

Bolojan a explicat, întrebat ce i-a transmis lui Nicușor Dan, că „există în toată această situație politică complicată, soluții corecte, transparente pe față, prin care România poate fi guvernată într-o manieră de guvernare de tip minoritar”.

„Nu, nu este singura țară în care se întâmplă acest lucru pe baza unui pact național în care se stabilesc perioade explicite, șase luni de zile, se stabilesc condiții de bază care sunt acceptate de toată lumea, date de realitățile noastre, date de prioritățile pe care le avem”, a adăugat el. 

Bolojan a vorbit și despre cele două variante propuse de liberali. Una dintre soluții ar fi un guvern minoritar PSD pe care PNL este gata să îl susțină printr-un pact pentru niște proiecte importante. 

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„Este de principiu o soluție pentru a ieși din această stare de blocaj”

„În condițiile în care se ajunge la o astfel de ipoteză, acest pact, într-adevăr, e un angajament al partidelor, care e valabil indiferent care partid centru-stânga sau centru-dreapta este în guvernare și votul nu este pentru un guvern PSD, ci un vot de instalare ca să funcționeze lucrurile, dacă se respectă aceste lucruri, adică se face ceea ce trebuie pentru absorbția de fonduri, se menține țara în niște echilibre bugetare de bun simț, se pregătește bugetul în mod corect pentru anul viitor, ca să nu avem probleme, ca să nu ne întoarcem de unde am plecat.

Asta înseamnă că președintele României poate să nominalizeze un premier dintr-o parte sau din cealaltă parte PNL, USR, UDMR, în așa fel încât să existe o perioadă de șase luni de zile în care să poți ieși din această situație de blocaj”, a explicat el. 

Bolojan a mai precizat și că ar putea să participe toate „partidele din Parlament care doresc să fie partea unei astfel de înțelegeri”. 

Întrebat dacă ar fi de acord inclusiv cu varianta de premier Sorin Grindeanu, președintele PNL a spus că „în condițiile în care s-ar ajunge la o astfel de situație, la propunerea președintelui României și cu acordul partidelor, se poate discuta asta. Nu doresc să mă apuc să discut. Este de principiu o soluție pentru a ieși din această stare de blocaj, pentru care nu Partidul Național Liberal este responsabil”. 

Președintele PNL a mai spus că i-a comunicat lui Nicușor Dan acest lucru „dar nu este căderea mea să infirm sau să confirm anumite întâlniri sau nu, pentru că nu este normal”. 

Editor : C.S.

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