Ilie Bolojan ar lua în calcul formarea unei alianțe reformatoare de dreapta în jurul PNL pentru alegerile din 2028, potrivit unor surse apropiate conducerii partidului, citate de Digi24. Printre formațiunile care ar putea face parte din această construcție politică se numără USR și Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban.

Liberalii își pregătesc strategia pentru perioada în care vor activa în opoziție. Potrivit unor surse apropiate conducerii PNL, citate de Digi24, Ilie Bolojan ar vrea să reunească în jurul partidului formațiunile de dreapta, pentru a construi o alianță în perspectiva alegerilor din 2028.

Liderul liberal ar lua în calcul formarea unei alianțe reformatoare, din care ar putea face parte USR și Forța Dreptei, partidul condus de Ludovic Orban.

Un posibil parteneriat între PNL și USR a fost adus în discuție și de liderul liberal Gigel Știrbu. Acesta i-a întrebat recent pe urmăritorii săi de pe Facebook dacă ar susține o alianță între cele două partide la alegerile din 2028.

Potrivit informațiilor obținute de Digi24, pe lista formațiunilor care ar putea participa la această construcție politică se află și Forța Dreptei. Rămâne de văzut dacă partidul lui Ludovic Orban ar putea ajunge la un acord cu Ilie Bolojan pentru alegerile parlamentare din 2028.

În paralel, liberalii păstrează o funcție importantă în Parlament, chiar dacă se pregătesc să intre în opoziție: președinția Senatului, ocupată de Mircea Abrudean. Potrivit Digi24, Ilie Bolojan nu ar intenționa, în acest moment, să revendice această funcție.

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Editor : C.A.