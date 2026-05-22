Ilie Bolojan îi acuză pe social-democrați că inventează scandaluri: „Să minți cu nerușinare arată lipsă totală de răspundere”

Întrebat, din nou, despre acuzațiile de trafic de influență din jurul vicepremierului Oana Gheorghiu, premierul interimar i-a acuzat pe reprezentanții PSD că inventează pseudo-știri „în mod mincinos și pentru a acoperi fuga de răspundere”, după ce au dărâmat Guvernul.

„În această perioadă, în mod mincinos și pentru a acoperi fuga de răspundere, PSD a dărâmat guvernul din care a făcut parte și, în loc să își asume guvernarea și să vină cu o soluție, de peste două săptămâni fuge de orice răspundere. Și atunci, pentru a acoperi această fugă de răspundere, se creează tot felul de pseudo-știri”, a declarat Bolojan vineri, la Focșani, întrebat despre acuzațiile aduse Oanei Gheorghiu.

Premierul susține că la fel s-a procedat și în cazul scandalului privind firma fraților Micula, acuzații care ar fi fost atribuite în mod eronat actualului Guvern.

„Înţeleg că în toamna anului trecut, pe fondul unor adrese care veneau legate de poziţia Guvernului României vizavi de sentinţe date pentru o firmă a fraţilor Micula, colegii au făcut o întâlnire cu cei care ştiau despre ce este vorba şi acolo cineva a povestit că pe vremea fostului premier Ludovic Orban s-au alocat nişte fonduri.

Să confunzi și să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta, să minți cu nerușinare, așa cum a făcut domnul Daniel Zamfir, arată o lipsă totală de răspundere, iar aceste minciuni nu fac altceva decât să se întoarcă împotriva celui care le lansează”, a declarat Bolojan.

Premierul susține că senatorul PSD Daniel Zamfir a lansat informații false:

„Să ai tupeu să vii să confunzi planurile, să spui că pe vremea actualului premier s-a întâmplat asta, să minţi cu neruşinare, aşa cum a făcut domnul Zamfir. După aceea, sigur, să corectezi, să spui doar premierul. Să faci aceste lucruri arată o lipsă totală de răspundere şi aceste minciuni nu fac decât să se întoarcă împotriva celor care le lansează. Şi aceste blufuri legate de doamna Gheorghiu sunt tot în acelaşi registru.”

Editor : A.G.