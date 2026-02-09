Premierul Ilie Bolojan a răspuns la acuzațiile liberalului Hubert Thuma, care i-a reproșat „USR-izarea PNL” și faptul că „nu a făcut nimic” pentru a-i uni pe români. Invitat luni seară la Digi24, Bolojan a declarat că în urmă cu câteva luni nimeni nu s-a „înghesuit” să-și asume funcția de premier și se întreabă de ce nu au venit alții cu soluții când a fost foarte dificil.

Întrebat cum comentează afirmaţiile vicepreşedintelui PNL Hubert Thuma, care l-a acuzat de „userizarea” partidului prin faptul că premierul s-ar fi înconjurat „la cabinetul prim-ministrului de membri USR şi REPER”, Bolojan a răspuns:

„Am căutat întotdeauna să mă înconjor cu profesionişti şi toţi cei pe care i-am nominalizat atunci când a depins de mine, am căutat să stăpânească domeniul în care lucrează . Şi cred că Partidul Naţional Liberal dacă doreşte să recâştige încrederea, să-şi întărească cota de încredere şi să rămână un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesionişti, trebuie să susţină oameni performanţi. Nu trebuie nici să se 'userizeze', dar nici să se 'pesedizeze', trebuie să rămână acel partid care îşi conservă identitatea, un partid care contribuie la modernizarea României dar care păstrează tradiţiile şi susţine oamenii care lucrează în ţara asta”.

El a punctat că la momentul preluării funcţiei de prim-ministru „n-a fost o înghesuială să-şi asume nimeni poziţia de premier”, întrebat despre alte reproşuri pe care acelaşi vicepreşedinte PNL i le-a făcut, potrivit cărora de când e la şefia Executivului „nu a făcut nimic pentru a îi face pe români să fie împreună, ţara a rămas dezbinată şi mulţi oameni sunt nemulţumiţi”.

„Acum, trebuie să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni de zile bune, în luna august şi în iulie, când n-a fost o înghesuială să-şi asume nimeni poziţia de premier, pentru că ştiam că cel care va fi pe această funcţie va trebui să ia nişte măsuri pe care toate guvernele le amânaseră, pentru că nu erau populare, şi pentru că România ajunsese într-o situaţie în care eram la o limită, practic, da? Şi în mod evident, în acea perioadă nimeni n-a spus nimic.

Acum, într-adevăr, am trecut de această perioadă foarte dificilă. Asta înseamnă că pentru prima dată ne-am respectat indicatorii, după mulţi ani de deficit, ne-am recâştigat încrederea pieţelor (...) dar aceste lucruri s-au făcut cu anumite costuri sociale, este evident.(...) Şi atunci când ai astfel de situaţii extinse la nivel naţional - acesta este adevărul - sigur că poţi, e foarte uşor să speculezi anumite nemulţumiri; dar care sunt soluţiile care ar fi trebuit puse în practică sau de ce nu şi le-au asumat alţi responsabili atunci când a fost foarte dificil?”, a întrebat Bolojan.

Premierul a răspuns şi acuzațiilor că la scrutinul din noiembrie 2024 nu l-a susţinut pe Crin Antonescu.



„Am auzit de relatări legate de discuţii care au avut loc în anul 2024 sau întâmplări legate de 2025. Românii acum sunt cei care au hotărât cine a intrat în turul al doilea şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale, iar eu în calitatea pe care am avut-o în acel interval, dacă vă aduceţi aminte, în calitate de preşedinte interimar al României, aveam constrângerile care ţin de o astfel de funcţie, eram într-o poziţie de preşedinte interimar, care nu aveam legitimitatea unui vot popular în spate, veneam într-o situaţie foarte tensionată, dacă ne aducem aminte, despre scăderea cotei de încredere a Instituţiei Prezidenţiale şi totuşi în aceste condiţii am făcut ceea ce a ţinut de mine, exprimându-mi personal o anumită preferinţă, dar românii au decis cine a intrat în turul 2 şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale şi trebuie să le respectăm acest vot. Acum, păreri legat de ce a fost, cum a fost, nu au niciun fundament care se bazează pe realitate”, a argumentat Ilie Bolojan.

