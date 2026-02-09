Live TV

Video Ilie Bolojan îi răspunde liberalului Hubert Thuma: „De ce nu și-a asumat soluții atunci când a fost foarte dificil?”

Data actualizării: Data publicării:
c2g9YTZmYzIyZGE3NWQ0MTAwYTExMmI5NGE2Njc3ZGI4MmY=.thumb
Hubert Thuma (stânga); Ilie Bolojan (dreapta). Foto: Inquam Photos

Premierul Ilie Bolojan a răspuns la acuzațiile liberalului Hubert Thuma, care i-a reproșat „USR-izarea PNL” și faptul că „nu a făcut nimic” pentru a-i uni pe români. Invitat luni seară la Digi24, Bolojan a declarat că în urmă cu câteva luni nimeni nu s-a „înghesuit” să-și asume funcția de premier și se întreabă de ce nu au venit alții cu soluții când a fost foarte dificil.

 

Întrebat cum comentează afirmaţiile vicepreşedintelui PNL Hubert Thuma, care l-a acuzat de „userizarea” partidului prin faptul că premierul s-ar fi înconjurat „la cabinetul prim-ministrului de membri USR şi REPER”, Bolojan a răspuns:

„Am căutat întotdeauna să mă înconjor cu profesionişti şi toţi cei pe care i-am nominalizat atunci când a depins de mine, am căutat să stăpânească domeniul în care lucrează . Şi cred că Partidul Naţional Liberal dacă doreşte să recâştige încrederea, să-şi întărească cota de încredere şi să rămână un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesionişti, trebuie să susţină oameni performanţi. Nu trebuie nici să se 'userizeze', dar nici să se 'pesedizeze', trebuie să rămână acel partid care îşi conservă identitatea, un partid care contribuie la modernizarea României dar care păstrează tradiţiile şi susţine oamenii care lucrează în ţara asta”.

El a punctat că la momentul preluării funcţiei de prim-ministru „n-a fost o înghesuială să-şi asume nimeni poziţia de premier”, întrebat despre alte reproşuri pe care acelaşi vicepreşedinte PNL i le-a făcut, potrivit cărora de când e la şefia Executivului „nu a făcut nimic pentru a îi face pe români să fie împreună, ţara a rămas dezbinată şi mulţi oameni sunt nemulţumiţi”.

„Acum, trebuie să ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu câteva luni de zile bune, în luna august şi în iulie, când n-a fost o înghesuială să-şi asume nimeni poziţia de premier, pentru că ştiam că cel care va fi pe această funcţie va trebui să ia nişte măsuri pe care toate guvernele le amânaseră, pentru că nu erau populare, şi pentru că România ajunsese într-o situaţie în care eram la o limită, practic, da? Şi în mod evident, în acea perioadă nimeni n-a spus nimic.

Acum, într-adevăr, am trecut de această perioadă foarte dificilă. Asta înseamnă că pentru prima dată ne-am respectat indicatorii, după mulţi ani de deficit, ne-am recâştigat încrederea pieţelor (...) dar aceste lucruri s-au făcut cu anumite costuri sociale, este evident.(...) Şi atunci când ai astfel de situaţii extinse la nivel naţional - acesta este adevărul - sigur că poţi, e foarte uşor să speculezi anumite nemulţumiri; dar care sunt soluţiile care ar fi trebuit puse în practică sau de ce nu şi le-au asumat alţi responsabili atunci când a fost foarte dificil?”, a întrebat Bolojan.

Premierul a răspuns şi acuzațiilor că la scrutinul din noiembrie 2024 nu l-a susţinut pe Crin Antonescu.

„Am auzit de relatări legate de discuţii care au avut loc în anul 2024 sau întâmplări legate de 2025. Românii acum sunt cei care au hotărât cine a intrat în turul al doilea şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale, iar eu în calitatea pe care am avut-o în acel interval, dacă vă aduceţi aminte, în calitate de preşedinte interimar al României, aveam constrângerile care ţin de o astfel de funcţie, eram într-o poziţie de preşedinte interimar, care nu aveam legitimitatea unui vot popular în spate, veneam într-o situaţie foarte tensionată, dacă ne aducem aminte, despre scăderea cotei de încredere a Instituţiei Prezidenţiale şi totuşi în aceste condiţii am făcut ceea ce a ţinut de mine, exprimându-mi personal o anumită preferinţă, dar românii au decis cine a intrat în turul 2 şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale şi trebuie să le respectăm acest vot. Acum, păreri legat de ce a fost, cum a fost, nu au niciun fundament care se bazează pe realitate”, a argumentat Ilie Bolojan.

 

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
1
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
2
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
3
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
Screenshot 2026-02-06 at 16.06.39
5
Peiu publică fotografia întâlnirii lui Simion și spune că decizia SUA privind Visa Waiver...
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Digi Sport
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
primaria capitalei
Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta
sigla psd
Premierul, de acord să discute propunerile PSD pentru protecția socială. „N-am nimic împotrivă, dar să găsim resursele”
cuvantul greva scrisa pe tabla
Bolojan exclude reducerea normei didactice, deși profesorii amenință cu grevă generală: „Trebuie să fim realişti”
liderii coalitie
Ilie Bolojan: Urmează săptămâni importante care vor arăta în ce măsură funcţionăm sau nu în această coaliţie
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Mesajul lui Bolojan pentru primarii nemulțumiți: „Nu poți să fii cu spatele la zid dacă nu îți bați joc de banii comunității”
Recomandările redacţiei
radu miruta
Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul...
apa la chiuveta shutterstock
RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa...
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ilie Bolojan, întrebat despre demisie: „Când nu voi mai fi premier va...
groenlanda santinela artica nato
NATO ar putea lansa în curând misiunea „Santinela Artică”. Alianța...
Ultimele știri
Un șofer român de TIR a fost prins de polițiști în Italia în timp ce transporta cocaină în valoare de 3 milioane de euro
Jandarmii au aplicat amenzi de peste 30.000 de lei după meciul Dinamo – Universitatea Craiova
2.000 de șoferi au fost prinși că nu și-au plătit parcarea pe locurile Primăriei Capitalei, în două săptămâni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
La doar 22 de ani e în topul Forbes, cu câștiguri de peste 23 milioane de dolari pe an. Ea este tânăra care a...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu a intrat în direct după meciul de pe Arena Națională: „Dinamo s-a înțeles cu el, dar în...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%? Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor.
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show