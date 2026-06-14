Ilie Bolojan îl acuză pe Nicușor Dan că vrea să rupă PNL: „Nu am fost informați anterior. Un act ostil”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a fost informat de intenția președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, considerând că este un „act ostil” și o „încercare de rupere a PNL”. Liderul PNL a anunțat că partidul va lua o decizie în Biroul Politic Național.

„Am luat act de faptul că președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru pe domnul Adrian Veștea. Nici conducerea PNL și nici eu, personal, nu am fost informați anterior de președinte în privința acestei decizii, un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD.

Încercarea de a impune unui partid un premier din rândurile sale, fără a avea măcar o consultare prealabilă și după toate deciziile luate în unanimitate de forurile partidului, încalcă orice principiu de colaborare politică loială.

În perioada imediat următoare vom organiza un BPN al PNL pentru a lua o decizie oficială”, a scris Ilie Bolojan duminică, într-un mesaj pe Facebook.

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Editor : B.P.