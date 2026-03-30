Guvernul va reduce acciza la carburanți în perioada următoare, cu accent pe motorină, după creșteri semnificative ale prețurilor generate de evoluțiile de pe piața internațională, a anunțat premierul Ilie Bolojan, în direct la Digi24. Șeful Executivului a explicat că măsura vine în contextul scumpirii accelerate a petrolului, care a depășit 100 de dolari pe baril, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, ceea ce a dus la majorări importante și în România.

Reducerea accizei, condiționată de impactul asupra bugetului

Actualizare 19.22 Acesta a subliniat că reducerea accizei la carburanți este analizată în mai multe scenarii, astfel încât impactul în piață să fie semnificativ, dar sustenabil pentru buget.

„Lucrăm la una sau două ipoteze de lucru, în așa fel încât să avem impactul maxim în piață, dar să ținem cont și de posibilitățile pe care le avem.”

Șeful Executivului a explicat că orice reducere de taxe implică o presiune directă asupra bugetului de stat.

„Toate aceste reduceri înseamnă implicit o cheltuială pe care o plătește bugetul de stat, iar ceea ce am încasat din TVA suplimentar, în cursul lunii martie, spre exemplu, s-a direcționat către subvenția pentru transportatori și agricultori.”

Potrivit acestuia, diminuarea accizei va reduce veniturile la buget, motiv pentru care măsura trebuie calibrată atent.

„Banii, practic, nu vor mai fi încasați la bugetul de stat. Acest tip de facilitate trebuie acoperit de undeva, îl alocăm de la bugetul de stat, dar în limita suportabilă pe care ne-o putem permite, în condițiile de deficit pe care le avem.”

Premierul a insistat că reducerea trebuie să fie una vizibilă pentru consumatori.

„Trebuie să fie o reducere care este sesizată.”

Executivul analizează și introducerea unui fond de solidaritate, finanțat din profiturile excepționale ale companiilor din energie.

„Pentru că prețurile au crescut total pe piața globală, din cauza acestei creșteri, care este independentă de situația din România sau din regiune, unele companii care au lanțuri integrate, de la exploatare și până în faza finală, au niște profituri excepționale ca urmare a acestei creșteri de prețuri globale.”

Șeful Guvernului a subliniat că aceste câștiguri nu sunt rezultatul unor investiții suplimentare, ci al contextului internațional, motiv pentru care ar trebui să fie redistribuite.

„Trebuie să contribuie cu aceste profituri, care nu se datorează unor investiții importante sau unor eforturi ale companiilor, în așa fel încât din aceste sume să compensăm parțial aceste reduceri pe care le acordăm.”

Ilie Bolojan: Reducem acciza la motorină

Actualizare 19.14 Bolojan a prezentat și alte măsuri adoptate de Guvern pentru a limita impactul scumpirilor la carburanți.

„Am intervenit pentru a limita exporturile de motorină și de țiței, pentru a reduce cantitatea de biocombustibil care se introduce în benzină, în așa fel încât să reducem prețurile.”

În paralel, Executivul a decis să extindă schemele de sprijin pentru sectoarele afectate de creșterea costurilor.

„Am prelungit schemele de sprijin pentru transportatori, crescând cota din accize care se decontează de la 65 de bani la 85 de bani.”

De asemenea, măsuri similare au fost aplicate și în agricultură.

„Am prelungit schema pentru agricultori, care nu mai plătesc acciza decât o cotă reziduală.”

Premierul a explicat că Guvernul a analizat mai multe variante de intervenție pentru temperarea prețurilor la carburanți, inclusiv modificări de taxe.

„Ne propunem ca, analizând piața, acolo unde este posibil să intervenim, aveam posibilitatea de a interveni pe taxele care sunt asociate combustibililor, precum TVA sau acciza.”

În urma evaluării opțiunilor, Executivul a decis să acționeze asupra accizei.

„Analizând plusurile și minusurile, am luat decizia să intervenim pe componenta de acciză.”

Bolojan a anunțat că Guvernul va reduce acciza la carburanți în perioada următoare, pentru a tempera prețurile și a sprijini consumatorii.

„Vom reduce, în perioada următoare, valoarea accizei din prețul combustibililor, în așa fel încât să ajutăm cumpărătorii să achiziționeze un combustibil mai ieftin.”

Șeful Executivului a precizat că măsura va viza în principal motorina, unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri.

„Ne vom concentra pe motorină, pentru că aici au fost creșterile cele mai mari și peste 70% din consumul din România îl reprezintă motorina.”

Motorina de peste 10 lei/l. Planul Guvernului

Actualizare 19.08 Premierul Ilie Bolojan a explicat că scumpirea carburanților din România este direct legată de evoluțiile de pe piețele internaționale, afectate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Suntem în situația în care, de o lună de zile, datorită războiului din Iran, practic piețele internaționale de combustibil sunt perturbate puternic.”

Potrivit acestuia, creșterea prețului petrolului la nivel global a avut un impact direct asupra carburanților.

„Asta a făcut ca prețul internațional al țițeiului să crească cu peste 40-50%, ajungând la o valoare de peste 100 de dolari pe baril, față de 70 de dolari înainte de luna martie. Ca efect, toate piețele din lume au fost afectate puternic.”

Șeful Guvernului a arătat că și în România prețurile au urmat aceeași tendință.

„În România, așa cum știm, la motorină, prețurile au crescut de la 8 lei aproximativ până la 10,3-10,4 lei.”

Bolojan a subliniat că autoritățile nu puteau interveni în faza de volatilitate accentuată a pieței.

„Aceste creșteri nu le puteam opri, pentru că suntem o piață influențată de ceea ce se întâmplă pe piețele externe. Când ne-am apropiat de o valoare care s-ar duce spre o stabilizare, adică creșterea noastră de preț să semene, în procente, cu creșterea de pe piața internațională, atunci este logic să intervii.”

El a explicat că o intervenție prea devreme ar fi fost ineficientă.

„Dacă intervii când lucrurile sunt total volatile, este ca și cum ai mătura când viscolește. Efectul este zero.”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a decis deja o primă măsură pentru a limita creșterea prețurilor la carburanți, pe fondul volatilității de pe piețele internaționale.

„Am luat o primă măsură, stabilind o perioadă în care vom interveni, considerând că trei luni ar fi o perioadă critică în următorul trimestru.”

Șeful Executivului a explicat că intervenția vizează reducerea riscului de speculă în stabilirea prețurilor.

„Am intervenit pentru a elimina posibilitatea de a specula prețuri, limitând adaosurile la valoarea medie de anul trecut. Va intra în vigoare de poimâine.”

Știrea inițială

Amintim că la Palatul Victoria a avut loc luni dimineață o „ședință de lucru” privind noi măsuri pentru stoparea creșterii prețului carburanților, a informat purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu. Nu au fost luate decizii, ci au fost prezentate scenarii, ulterior discutate în ședința coaliției de la ora 13:00. Potrivit unor surse Digi24, principala variantă analizată este reducerea treptată a accizei. La ședință nu au participat liderii PSD, USR și UDMR, ci reprezentanți din eșalonul doi. În cele din urma s-a decis analizarea într-un grup de lucru a reducerii accizei la carburanți.

Potrivit surselor Digi24.ro, Guvernul analizează aplicarea măsurii propuse de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, adică reducerea cu 5% până la maximum 25% a accizei pentru carburanți. Decizia va fi luată săptămâna viitoare, în prezent fiind efectuate o serie de calcule.

Conform acelorași surse, nu este luată în calcul modificarea TVA la carburanți, pentru că măsura este nesustenabilă. „Din incasarile suplimentare de TVA (datorate creșterii prețurilor) se finanțează compensarea suplimentară de acciză la transportatori și agricultori”, potrivit surselor citate.

Totodată, Sorin Grindeanu nu a exclus alegerile anticipate în România, în contextul în care PSD va vota, la finalul lunii aprilie, asupra opțiunii partidului privind viitorul său rol în Guvern. Liderul PSD a susținut că scenariul este mai greu de realizat din cauza prevederilor constituționale, dar a subliniat că rămâne posibil în contextul unor posibile schimbări de Guvern.

Citește și:

Editor : A.M.G. | Ș.A.