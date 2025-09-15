Ilie Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea AUR despre educație: Indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri

Premierul Ilie Bolojan, care este şi senator, a declarat, luni, la moţiunea simplă pe educaţie, că România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona şi nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură, iar indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri.

„Am considerat că este un lucru de respect faţă de domnul ministru David şi faţă de adevăr să iau cuvântul, pentru că deciziile legate de acest pachet nu ţin neapărat de Ministerul Educaţiei, ci ţin de decizii ale coaliţiei care au avut în vedere situaţia reală a României. Şi aş vrea să vă duceţi aminte că diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile statului român, într-un an de zile, este de 30 de miliarde de euro. Deci România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona. Şi, atunci, nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură. Şi indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri care înseamnă creşteri de venituri, ceea ce am făcut, şi reduceri de cheltuieli. Ceea ce trebuie să facem în continuare, pentru că fiecare element economistic, fiecare sumă care este economistică, înseamnă resurse pe care România nu le plăteşte şi înseamnă lucruri care funcţionează în conţii de normalitate”, a spus premierul în plenul Senatului, potrivit News.ro.

„Da, aceste măsuri au fost propuse în educaţie ca să facă sistemul mai eficient, dar nu asta este reforma în educaţie. Şi stimaţi colegi, de fapt ce s-a făcut? Nu se va mai preda 16 ore sau 18 ore pe săptămână, se va preda 20 de ore. Vi s-au dat datele că suntem într-o medie europeană, de 20 de ore în Germania, 24-25 de ore. O ţară care trăieşte pe datorie, vreţi să rămână cu normele de predare la nivelul cel mai de jos sau peste tot, inclusiv în această zonă, trebuie să le pună la un nivel decent, stimaţi colegi? Şi asta s-a făcut şi asta înseamnă că în loc de 160.000 de posturi de titulari, 30.000 la plata cu ora şi peste 40.000 de posturi care erau susţinute de suplinitori, vor fi astăzi doar jumătate din posturile la plata cu ora, şi deci mai mulţi copii din România vor beneficia de profesori titulari la clasă”, a afirmat premierul Bolojan.

Şeful Executivului a adăugat că e adevărat că vor trebui să lucreze două ore în plus, ca normă de predare săptămânală. „Trebuie să debirocratizăm activităţile auxiliare, în aşa fel încât să nu-şi consume timpul cu lucruri care nu înseamnă contact cu elevii”, a mai spus Bolojan.

Premierul s-a referit şi la problema legată de burse.

„Vă dau nişte cifre. Aveam, cred că, 188 milioane valoarea burselor, deci aproape 40 de milioane de euro în 2020, şi peste trei ani de zile am ajuns la 4,7 miliarde de lei, deci aproape la un miliard de euro, o creştere de 25 de ori, în trei ani de zile. În 2015-2016 aveam 3 milioane de elevi şi primeau burse 124.000. În 2024 avem 2.250.000 de elevi, 1.400.000 de elevi primeau burse, 62% faţă de 4%. Ori în condiţiile în care ne împrumutăm, vreţi să mergem în continuare cu această păcăleală pe care nu putem suporta? E adevărat, studenţii nu mai primesc bursă în perioada de vacanţă, dar în câte ţări din Europa primeşti bursă şi când eşti în perioada de vară, de vacanţă? Adică, haideţi să discutăm lucrurile cât se poate de corect şi de cinstit”, a spus premierul.

El a menţionat că n-au plecat oamenii din sistem. „Avem mai puţini oameni la plata cu ora şi vă întreb atunci, dacă 70% din directorii de şcoli şi din inspectori aveau plata cu ora, deci puteau preda când aveau doar 2-4 ore de predat, credeţi că nu pot preda dacă trebuie să predea 10 ore şi n-am procedat corect? Şi atunci asta este ceea ce a trebuit să facem şi vă spun foarte deschis, indiferent cine va fi premier, cine va fi guvern, dacă nu ne vom corecta, stimaţi colegi, cheltuielile, nu vom le vom aduce sub un control, în toate domeniile de activitate, este doar o problemă de timp până ceea ce am făcut până acum va fi consumat de cheltuielile pe care nu le oprim”, a avertizat şeful Executivului.

Bolojan a menţionat că „banii care au fost economisiţi se vor duce din nou în educaţie, pentru că în fiecare localitate din România, astăzi, există un şantier la şcolile din fiecare localitate, prin programele din PNRR, prin Valul Renovării, prin programele din Angel Saligny, prin toate celelalte programe pe care le finanţează din fonduri europene”.

„Ministerul Educaţiei, autorităţile locale au sume importante de cofinanţat şi aceste economii ne vor permite să finalizăm aceste investiţii, în aşa fel încât şi condiţiile din sălile de clasă şi dotările din fiecare clasă să fie corespunzătoare”, a mai spus premierul.

Senatul a dezbătut, luni, moţiunea simplă cu tema: „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj!”, depusă de parlamentarii Opoziţiei şi prin care se cerea demisia ministrului Educaţiei, Daniel David şi anularea imediată a măsurilor care vizează învăţământul preuniversitar şi superior, şi anume majorarea normei didactice, comasările haotice, tăierea burselor. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a cerut în plenul Senatului un pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării. Moţiunea a fost respinsă, la vot, cu 82 de voturi împotrivă şi 40 de voturi favorabile.

