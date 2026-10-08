Ilie Bolojan, înainte de întâlnirea cu Luca Niculescu: Ţintele de deficit stabilite pentru 2027 şi 2028 nu sunt negociabile

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a transmis, joi, înainte de întâlnirea cu premierul desemnat Luca Niculescu, că ţintele de deficit stabilite pentru anul viitor şi pentru 2028 nu sunt negociabile iar cheltuielile statului nu trebuie să crească. Premierul demis mai spune că cei care fac promisiuni fără acoperire îşi bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulţumirea. „Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început şi pe care nu îl vom accepta nici în continuare”, precizează liderul PNL despre mandatul la negocierile cu premierul desemnat.

„Noul guvern şi nevoile reale ale ţării. Astăzi ne vom întâlni la sediul PNL cu domnul Luca Niculescu, candidatul desemnat de preşedintele României pentru funcţia de prim-ministru. Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanşate de PSD şi AUR. Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgenţele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare să asigure funcţionarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară, să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor şi pentru încadrarea în ţintele stabilite pentru acest an, să pregătească bugetul pentru anul viitor”, arată mesajul lui Ilie Bolojan pe Facebook.

Preşedintele PNL arată că, „dincolo de aceste urgenţe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menţinerea cumpătării în cheltuieli şi a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare”.

„Disciplina bugetară este o condiţie de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obţinut cu greu în ultimele luni şi putem crea condiţiile pentru o relansare economică şi o prosperitate sustenabilă”, subliniază liderul PNL.

Ilie Bolojan prezintă şi care sunt riscurile, afirmând că împrumuturile din perioadele trecute şi dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului.

„Situaţia este complicată de creşterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar şi de efectele căderii guvernului, ale declaraţiilor populiste ale PSD şi ale prelungirii instabilităţii politice. Creşterea primei de risc pentru ţara noastră reflectă preocuparea creditorilor faţă de lipsa de stabilitate şi responsabilitate fiscală într-un context politic incert.

Am recâştigat anul trecut încrederea pieţelor, ceea ce ne-a permis să obţinem reducerea dobânzilor. Riscăm să pierdem însă acest câştig dacă nu păstrăm linia responsabilităţii. Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual, bani pe care nu îi mai putem folosi pentru investiţii, sănătate sau educaţie”, explică Bolojan.

Potrivit lui Ilie Bolojan, ţintele de deficit stabilite pentru anul viitor şi pentru 2028 nu sunt negociabile.

„Discuţia poate să fie doar despre modul în care le atingem. Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm. Cheltuielile statului nu trebuie să crească. Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre «austeritate sălbatică» sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat. Cei care fac promisiuni fără acoperire îşi bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulţumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început şi pe care nu îl vom accepta nici în continuare”, menţionează preşedintele PNL.

Editor : A.C.